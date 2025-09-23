Racing x Vélez, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Racing e Vélez se enfrentam nesta terça-feira (23), às 19h, no Cilindro, em Avellaneda, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Na ida, em Liniers, deu Racing, 1 a 0, resultado que permite aos anfitriões jogarem por um empate nesta segunda volta. O Fortín, por sua vez, precisa ganhar o jogo, fora de casa, por dois gols de diferença para avançar sem precisar dos pênaltis. Quem passar deste confronto argentino pega Flamengo ou Estudiantes (ARG).

A Voz do Esporte já está de prontidão para narrar o embate, ao vivo, a partir de 17h30. Christian Rafael narra a partida com sua voz inconfundível. João Miguel Lotufo mostrará que é um comentarista acima da média. Por fim, Christopher Henrique entregará as melhores reportagens.

