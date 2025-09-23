Carlos Vinícius não tem lesão muscular constatada e causa alívio no Grêmio

O Grêmio voltou a se preocupar com o centroavante Carlos Vinícius pela possibilidade de ele perder outro compromisso por problema muscular. Isso porque o jogador pediu substituição ainda na primeira etapa poucos minutos após marcar o primeiro gol do Tricolor gaúcho no Gre-Nal, quando deixou tudo igual no placar. Na oportunidade, ele reclamou de incômodos na coxa. Apesar disso, segundo informações da “Gaúcha ZH”, exames de imagens não constataram a lesão.

Inclusive, relatos apontam que o camisa 95 citou no vestiário que pediu para deixar o campo por cautela. Apesar do diagnóstico não ter sido de contusão, o mais provável é que o atacante não seja opção para o jogo contra o Botafogo, pela 16ª rodada do Brasileirão, que precisou de reagendamento e ocorrerá nesta quarta-feira (24).

Assim, com os desfalques de Braithwaite e Carlos Vinícius, André Henrique deve ganhar a oportunidade em ser titular. Deste modo, coroando sua atuação também com gol no clássico. O jovem atacante foi exatamente o substituto do camisa 95 no Gre-Nal. Vale relembrar que Carlos Vinícius já tinha sido ausência no embate contra o Mirassol. Afinal, ele sentiu um desconforto muscular durante um treino de preparação e a comissão técnica preferiu preservá-lo.

Mudanças certas e possíveis no Grêmio

Uma indefinição para a partida contra o Botafogo é Cuéllar, pois o meio-campista sentiu incômodos musculares na vitória, de virada, por 3 a 2 sobre o Inter. Portanto, Mano Menezes analisa se o ideal será poupá-lo. Uma ausência certa é o volante Arthur, que recebeu o cartão vermelho durante o Gre-Nal e terá que cumprir suspensão no jogo contra o Botafogo.

Em contrapartida, Kannemann volta a ser opção, já que cumpriu suspensão automática contra o Inter. O tricolor gaúcho encerra a sua preparação em treinamento no CT Luiz Carvalho nesta terça-feira (23).

