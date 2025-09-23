InícioEsportes
Carlos Vinícius não tem lesão muscular constatada e causa alívio no Grêmio

Comissão técnica do Grêmio deve optar por preservar Carlos Vinícius, com diagnóstico negativo de lesão

Comissão técnica do Grêmio deve optar por preservar Carlos Vinícius, com diagnóstico negativo de lesão - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)
Comissão técnica do Grêmio deve optar por preservar Carlos Vinícius, com diagnóstico negativo de lesão - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O Grêmio voltou a se preocupar com o centroavante Carlos Vinícius pela possibilidade de ele perder outro compromisso por problema muscular. Isso porque o jogador pediu substituição ainda na primeira etapa poucos minutos após marcar o primeiro gol do Tricolor gaúcho no Gre-Nal, quando deixou tudo igual no placar. Na oportunidade, ele reclamou de incômodos na coxa. Apesar disso, segundo informações da “Gaúcha ZH”, exames de imagens não constataram a lesão.

Inclusive, relatos apontam que o camisa 95 citou no vestiário que pediu para deixar o campo por cautela. Apesar do diagnóstico não ter sido de contusão, o mais provável é que o atacante não seja opção para o jogo contra o Botafogo, pela 16ª rodada do Brasileirão, que precisou de reagendamento e ocorrerá nesta quarta-feira (24).

Assim, com os desfalques de Braithwaite e Carlos Vinícius, André Henrique deve ganhar a oportunidade em ser titular. Deste modo, coroando sua atuação também com gol no clássico.  O jovem atacante foi exatamente o substituto do camisa 95 no Gre-Nal. Vale relembrar que Carlos Vinícius já tinha sido ausência no embate contra o Mirassol. Afinal, ele sentiu um desconforto muscular durante um treino de preparação e a comissão técnica preferiu preservá-lo.

Mudanças certas e possíveis no Grêmio

Uma indefinição para a partida contra o Botafogo é Cuéllar, pois o meio-campista sentiu incômodos musculares na vitória, de virada, por 3 a 2 sobre o Inter. Portanto, Mano Menezes analisa se o ideal será poupá-lo. Uma ausência certa é o volante Arthur, que recebeu o cartão vermelho durante o Gre-Nal e terá que cumprir suspensão no jogo contra o Botafogo.

Em contrapartida, Kannemann volta a ser opção, já que cumpriu suspensão automática contra o Inter. O tricolor gaúcho encerra a sua preparação em treinamento no CT Luiz Carvalho nesta terça-feira (23).

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 23/09/2025 14:30
