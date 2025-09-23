De alta, técnico do Boca Jrs. segue sob acompanhamento médico após nova internação

A imprensa argentina está observando de perto a saúde de Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors, após nova internação na Argentina. Apesar de ter recebido alta hospitalar na última segunda-feira (23), o treinador precisou ficar em observação no hospital após dar entrada com um quadro de desidratação. O histórico clínico do comandante de 69 anos tem causado alerta na mídia.

Embora ainda esteja sob acompanhamento médico, Russo já está em casa, segundo atualizações do jornal ‘La Nación’. O técnico também terá que regressar ao hospital 48 horas após a alta para refazer os exames e atestar a evolução ou não do caso.

Relatos de pessoas próximas ao técnico revelaram que ele vinha demonstrando fraqueza e desorientação durante atividades mais recentes. Alguns mencionaram, inclusive, a partida contra o Aldosivi — em que Russo acabou flagrado aparentemente adormecido no banco de reservas.

Internação e quadro clínico

Russo deu entrada na clínica Fleni, em Buenos Aires, apresentando sinais de desidratação e fragilidade física. Ainda de acordo com o ‘La Nación’, os níveis elevados de bilirrubina nos exames motivaram a atenção redobrada por parte da equipe médica.

Justamente por alterações nos exames iniciais que o treinador foi aconselhado a retornar ao hospital dentro do prazo de 48h.

Miguel Russo recebeu diagnóstico de câncer de bexiga em 2017 e é paciente oncológico desde então. Durante a cirurgia, médicos também encontraram um pequeno tumor na próstata do profissional. Já a recuperação também enfrentou dificuldades severas.

O técnico passou por uma infecção hospitalar grave durante o processo de recuperação do câncer, causada por uma bactéria resistente. O quadro demandou internação prolongada e tratamento intensivo com antibióticos.

Já no início de setembro deste ano, o técnico havia ficado seis dias internado na mesma clínica Fleni, por conta de uma infecção urinária associada à queda da imunidade. Acredita-se que por consequência dos tratamentos oncológicos anteriores. E, desde então, vinha realizando exames de controle frequentes.

Técnico do Boca Jrs. se manifesta

Na contramão da mídia e amigos mais próximos, Russo minimizou os rumores sobre suas condições. Após o jogo contra o Central, chegou, inclusive, a demonstrar incômodo com a pauta: “Muita gente fala muita bobagem. Entra por um ouvido e sai pelo outro. A única pessoa que sabe sobre a própria saúde é ela mesma”.

Ele ainda completou: “Se estou trabalhando, então me sinto bem. A família vem em primeiro lugar”.

Uma declaração questionável para Hugo Gottardi, ex-jogador e amigo pessoal do técnico, que demonstrou preocupação com a saúde de Russo. “Eu o vejo abatido. Ele parece cansado. Está se recuperando de uma doença, então está bem”, disse ao ‘La Nación’.

“Miguel ama o Boca, ama o mundo do Boca. Ele sempre permanecerá no Boca apesar de tudo”, concluiu.

Carreira marcada por títulos

Miguel Ángel Russo possui uma trajetória de respeito no futebol sul-americano. Como técnico, conquistou a Copa Libertadores de 2007 pelo Boca Juniors, comandando um elenco estrelado que contava com nomes como Juan Román Riquelme e Martín Palermo.

Além do Boca, também treinou clubes importantes como Vélez Sarsfield, Estudiantes, Racing, Rosario Central e Millonarios, da Colômbia. No cenário internacional, teve passagem de destaque no Alianza Lima, do Peru. Reconhecido por sua experiência e serenidade à beira do campo, Russo é um dos técnicos mais respeitados do continente.