Integrantes de organizada cobram jogadores do Atlético antes de confronto decisivo

O elenco do Atlético Mineiro recebeu, novamente, a cobrança de torcedores na manhã desta terça-feira (23) antes do treino no CT. Integrantes de uma organizada foram até à Cidade do Galo antes do confronto decisivo pela Sul-Americana.

Dessa forma, os torcedores conversaram com o goleiro Everson, os zagueiros Lyanco e Alonso, o lateral Arana e o atacante Hulk, líderes do elenco. Victor Bagy, diretor de futebol do clube, também esteve no local.

Essa é a segunda vez que os torcedores cobram o elenco nos últimos dias. No sábado, a cobrança aconteceu no Aeroporto de Confins, quando os jogadores retornaram dos confrontos contra o Bolívar e Botafogo.

O Atlético vive uma fase conturbada na temporada. São sete jogos sem vencer – sendo cinco derrotas e dois empates. Entre eles, as duas derrotas para o Cruzeiro na Copa do Brasil, gerando a eliminação da equipe. Além disso, o Galo está na 15° colocação no Brasileiro com 25 pontos, três da zona de rebaixamento.

O Galo enfrenta o Bolívar, nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta da Sul-Americana. Na primeira partida, o Alvinegro abriu 2 a 0 no placar, mas acabou levando o empate. Dessa forma, o Atlético precisa de uma vitória simples para avançar á semifinal. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.