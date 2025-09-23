Vitória avança para contratar Jair Ventura, que deixou o Avaí

O Vitória avançou para contratar o técnico Jair Ventura, que estava no comando do Avaí. O clube catarinense, 11º colocado da Série B, anunciou a saída do treinador nesta terça-feira (23).

A expectativa é que Jair Ventura desembarque em Salvador nesta quarta-feira (24) para assinar com o Vitória até o fim do Brasileirão. Caso a negociação se concretize, ele será o quarto comandante do Rubro-Negro baiano na temporada. Afinal, a equipe começou 2025 com Thiago Carpini e foi treinado também por Fábio Carille. Nas últimas três partidas, Rodrigo Chagas ficou à frente do time.

Com a chegada de Jair Ventura, Rodrigo Chagas deve se tornar auxiliar técnico da equipe principal.

Jair Ventura chegará para livrar o Vitória do rebaixamento

A missão do novo treinador é evitar que o Vitória seja rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Leão soma 22 pontos, na 17ª colocação. Faltam 14 jogos para o fim da competição.

Jair Ventura chegou em março ao Avaí, com contrato até novembro. Anteriormente, o técnico, de 46 anos, trabalhou no Goiás, no qual foi eliminado pelo rival Vila Nova no Campeonato Goiano, porém levou o Esmeraldino à decisão da Copa Verde.

A equipe catarinense figurou entre uma das favoritas ao acesso à elite do Brasileirão. Dessa maneira, na 21ª rodada, estava a dois pontos do G4. Porém, caiu drasticamente de produção. Neste momento, ocupa a 11ª colocação, a seis do grupo que subiria de divisão.

Jair Ventura iniciou sua carreira como auxiliar do Botafogo, em 2009. Além do próprio Glorioso, passou por CSA, Santos, Corinthians, Sport, Chapecoense, Juventude e Atlético-GO. Aliás, no Dragão, conquistou o seu único título de sua carreira: o Campeonato Goiano em 2024.

