João Cancelo usa camisa do Corinthians em post com música de Memphis Depay

Direto da Arábia Saudita, o lateral-direito João Cancelo estremeceu as redes sociais brasileiras. O português apareceu utilizando uma camisa personalizada do Corinthians em um vídeo postado pelo atacante Malcom. Os dois são companheiros de equipe no Al-Hilal e o brasileiro foi revelado pelas categorias de base do Timão.

Na postagem, o atacante colocou a frase: “meu gajo é muito Corinthians”. O português utiliza uma camisa 2024 do Timão, que conta com seu nome e o número 20. Além disso, o vídeo tem a música “Peita do Coringão”, de Memphis Depay e MC Hariel, como trilha sonora.

Não é a primeira vez que o português aparece utilizando uma camisa do Corinthians. Cancelo já admitiu ter uma admiração pelo clube brasileiro e comentou sobre o carinho com o Alvinegro durante o Mundial de Clubes.

“Eu ainda não fui ao estádio do Corinthians, mas o que eu vejo da torcida, o Malcom disse muitas coisas, são coisas com as quais me identifico. Minhas cores favoritas são o preto e o branco, e gosto muito do Corinthians. Tenho amigos do Brasil que são corinthianos também e por isso que eu gosto”, destacou o português.

Além do carinho com o Timão, o lateral também tem outros gostos que envolvem o Brasil. Em uma postagem anterior ao vídeo de Malcom, Cancelo registrou que estava assistindo a um show do Racionais MC’s.

