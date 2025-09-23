Torcedores se unem para ajudar doceira agredida em Flamengo x Vasco

Monalisa Ferreira, de 48 anos, em frente à São Januário - (crédito: Foto: Reprodução / Redes sociais)

Torcedores se mobilizaram nas redes sociais para ajudar Monalisa Ferreira de Souza, vendedora de doces que foi agredida enquanto trabalhava nos arredores do Maracanã no último domingo, antes do clássico entre Flamengo e Vasco, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Monalisa Ferreira, de 48 anos, levou um soco no rosto, caiu no chão, quebrou os dentes e sofreu luxação no braço. Ela cconta à “CNN Brasil” que percorreu 54 quilômetros de Guaratiba, na zona Oeste do Rio, até o entorno do Maracanã, na zona Norte, pelo lado da Mangueira, para vender doces.

Assim, grupos de torcedores do Flamengo e do Vasco iniciaram uma campanha para arrecadar ajuda financeira para a vendedora. Além disso, algumas torcidas também manifestaram repúdio ao episódio. Influenciadores e ex-jogadores fizeram doações.

Nesta terça-feira, Monalisa gravou um novo vídeo agradecendo às torcidas de vários clubes que contribuíram com doações. Ela, aliás, relatou que conseguiu comprar sacos de ração e remédios para os cachorros do abrigo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rosas de QuatroPatas (@rosasdequatropatasoficial)

“Vim aqui agradecer a vocês pelas doações. Torcida vascaína, flamenguista, do Fluminense, Santos, Botafogo; todos pelo amor e pelo carinho. Arrecadamos uma quantia que vamos dar entrada na nossa obra. Acabei de comprar R$ 2 mil para os cachorros, ganhei uma cesta básica, comprei mais dez sacos de ração e comprei remédio de carrapato para poder cuidar dos nossos bebezinhos. Obrigado a todos de coração”, disse Monalisa em trecho do vídeo.