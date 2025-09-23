Jogadores do Lanús vão à praia no Rio antes de jogo contra o Fluminense

O Fluminense encara o Lanús, nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Antes da “decisão”, os jogadores da equipe argentina fizeram um passeio na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

“Nesta noite vamos deixar tudo no Maracanã. Esta noite estamos todos juntos. Lanús é família”, escreveu o clube Granate.

Além dos jogadores, os torcedores do Lanús também compareceram à praia do Rio de Janeiro. Os argentinos se concentram antes de partirem para o palco do duelo desta noite. Eles, afinal, estão empolgados por conta do resultado positivo da partida de ida, na Argentina.

Los hinchas de #Lanus haciendo la previa en la Playa en Río de Janeiro pic.twitter.com/xyc8hYZxA9 — Lanus Diario (@LanusDiarioX) September 23, 2025

O que o Fluminense precisa fazer contra o Lanús

O primeiro jogo das quartas de final terminou 1 a 0 para os argentinos. Desta maneira, para seguir na competição, o Fluminense precisará ganhar por pelo menos dois gols de vantagem. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Uma vitória simples do tricolor leva partida aos pênaltis.

