Victor Hugo tem lesão confirmada e virá desfalque no Santos

Juan Pablo Vojvoda tem mais um desfalque para montar o Santos para as próximas rodadas. O volante Victor Hugo teve uma lesão confirmada no músculo adutor da coxa direita e ficará de fora de algumas partidas da sequência do Campeonato Brasileiro.

Victor Hugo sentiu a contusão no clássico contra o São Paulo, no qual deixou o gramado ainda na primeira etapa. O volante passou por exames que constataram a lesão e já iniciou o tratamento no departamento médico do clube. O jogador se junta a Neymar, entre as baixas alvinegras para as próximas partidas.

O volante chegou ao Santos na última janela de transferências, emprestado pelo Flamengo. Rapidamente, conseguiu se destacar e conquistou sua vaga como titular da equipe, começando o jogo contra o Atlético Mineiro, além do São Paulo.

