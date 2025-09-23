Saúl pede Flamengo “maduro” contra o Estudiantes

O Flamengo pensa somente na partida de quinta-feira (25) contra o Estudiantes, às 21h30, no estádio Jorge Luis Hirschi, pela partida de volta das quartas de final da Libertadores. Mesmo com a vantagem mínima, o volante Saúl quer uma equipe madura diante dos argentinos e ressaltou que cada detalhe é importante para conquistar a classificação.

“Temos que ser uma equipe madura, mas, acima de tudo, ser nós mesmos. Não podemos nos distrair com o ambiente ou com o tipo de jogo que o rival pode fazer. Temos que saber ao que vamos. Vamos tentar ganhar a partida com nossas armas. Na Libertadores, como na Champions (League) e em qualquer tipo de competição eliminatória, cada detalhe é muito importante. Temos que estar muito concentrados para que isso não afete”, disse Saúl, à ‘FlamengoTV’.

Saúl afirma que a partida será muito complicada. O Rubro-Negro joga por um empate para avançar à semifinal da Libertadores. No entanto, pelo jogo ser fora de casa, o time pode sentir a atmosfera dos adversários.

“Estamos crescendo como equipe. E temos muita coisa para aprender. Abrimos 2 a 0 no jogo de ida e, nos minutos finais, sofremos um gol que pode nos fazer muito dano. Acho que será um jogo muito, muito difícil. Haverá muitos duelos, muitas disputas, e temos que que saber que, neste tipo de jogo, qualquer detalhe conta e pode fazer a diferença”, afirmou o espanhol.

Mesmo com pouco tempo de Flamengo, Saúl, afinal, é peça importante dentro do esquema de Filipe Luís. Nesta partida, o treinador tem a chance de forma o meio com o espanhol e Jorginho, que também tem grande experiência no futebol europeu.