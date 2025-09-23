Nice x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

A Liga Europa está de volta. Nesta quarta-feira (24), Nice e Roma se enfrentam às 16h (de Brasília), na Allianz Riviera, em Nice, na França, em partida válida pela primeira rodada da fase de liga da segunda maior competição de clubes do futebol europeu.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Cazé TV (YouTube).

Como chega o Nice

O Nice não faz um bom início de temporada e tenta virar a chave para começar a Liga Europa com o pé direito. O clube francês perdeu cinco dos sete jogos disputados em 2025/26 e vem de uma derrota por 4 a 1 para o Brest, fora de casa, no Campeonato Francês. Assim, o time caiu para a 12ª posição, com seis pontos em cinco jogos.

Além disso, o técnico Franck Haise segue com alguns problemas no elenco. Tanguy Ndombélé, Youssouf Ndayishimiye, Mohamed Abdelmonem, Moïse Bombito e Ali Abdi, lesionados, desfalcam o time nesta quarta-feira.

Como chega o Roma

Por outro lado, a Roma chega em grande fase para a estreia na Liga Europa. O clube vem de uma vitória no clássico contra a Lazio e começa sua caminhada em busca do título inédito após ficar com o vice em 2022/23. O time comandado pelo técnico Gasperini, com o triunfo no clássico, subiu para a 4ª posição do Campeonato Italiano, com nove pontos em quatro jogos.

No entanto, a Roma também enfrenta problemas para o jogo desta quarta-feira. Isto porque Dybala, em recuperação de lesão, está fora. Enquanto isso, Wesley, ex-Flamengo, com dores no abdômen, aparece como dúvida. Além disso, o zagueiro Mario Hermoso e o meia Edoardo Bove também serão ausências para o duelo na França.

NICE X ROMA

1ª rodada da fase de liga da Liga Europa

Data e horário: quarta-feira, 24/09/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Allianz Riviera, em Nice, na França.

NICE: Yehvann Diouf, Oppeng, Bah, Bard, Jonathan Clauss, Vanhoutte, Boudaoui, Tiago Gouveia, Diop, Moffi, Boga. Técnico: Franck Haise.

ROMA: Mile Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Manu Koné, Rensch, Angeliño, Cristante, Pellegrini, Evan Ferguson, Soulé. Técnico: Gasperini.

Árbitro: Munuera (ESP).

Auxiliares: José Naranjo (ESP) e Iván Masso Granado (ESP).

VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP).

