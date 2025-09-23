Com futuro em aberto no Cruzeiro, Fagner inicia transição para voltar a ser opção

Fagner, lateral-direito do Cruzeiro, iniciou nesta terça-feira (23) a transição entre a fisioterapia e a preparação física. O jogador está há oito semanas em um tratamento de uma fratura na fíbula e vive a incerteza do seu futuro na Raposa. Afinal, durante o período de recuperação, ele ganhou concorrência na posição.

O jogador sofreu a lesão no dia 30 de julho, em jogo contra o CRB, pelas oitavas de final da Copa do Brasil e segue o cronograma previsto pelo departamento de performance e saúde do Cruzeiro. Agora, Fagner depende da completa integração aos treinos com elenco para voltar a ser relacionado por Leonardo Jardim.

O treinador, por sua vez, conta com outros jogadores na posição, como o caso de William. Os dois chegaram a alternar a titularidade antes da lesão de Fagner. Além disso, Kauã Moraes, de 18 anos, é a outra alternativa. Ele chegou na Raposa após o clube desembolsar cerca de R$10 milhões para tirá-lo do Athletico-PR.

Fagner tem 36 anos e um contrato até o fim deste ano. Sua permanência depende do Cruzeiro, que precisaria comprá-lo. Assim, o jogador ainda terá uma avaliação pela Raposa nos próximos meses. Vale ressaltar, portanto, que a comissão técnica gosta do lateral. Ele participou de 16 dos 45 jogos do Cruzeiro na temporada e contribuiu com uma assistência.

