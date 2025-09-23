InícioEsportes
Ataque do São Paulo vive jejum de gols nas véspera de decisão na Libertadores

São Paulo criou oportunidades, mas passou em branco em Quito

São Paulo criou oportunidades, mas passou em branco em Quito - (crédito: Foto: Divulgação/Conmebol)

O São Paulo vive a expectativa para o jogo mais importante da temporada até aqui. Na próxima quinta-feira (25), o Tricolor enfrentará a LDU, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Depois da derrota por 2 a 0 na ida, a equipe de Hernán Crespo entra em campo com a missão de vencer por três gols de diferença para se classificar.

Entretanto, o retrospecto recente liga o sinal de alerta dentro do Tricolor. Nos últimos quatro jogos, o São Paulo conseguiu balançar as redes apenas uma vez, na vitória contra o Botafogo. No jogo de ida, no Equador, a equipe desperdiçou diversas oportunidades de anotar o seu gol.

Além dos números abaixo do esperado, o São Paulo também tem um problema com as opções. André Silva, que vinha atuando como titular, se lesionou depois da partida contra o Atlético. Até aí, o time havia marcado 19 vezes em 13 partidas, uma média de 1,46 por jogo. Depois da saída do jogador, a média caiu para 0,25 por partida, nos últimos quatro jogos.

Além de André, o Tricolor não conta com Calleri e Ryan Francisco como opções para o ataque. Titular absoluto, Luciano não vem conseguindo corresponder às expectativas. O atacante não marca há 11 partidas, desde a vitória contra o Juventude. Rigoni, que retornou ao clube nessa janela de transferências, ainda não balançou as redes.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 23/09/2025 16:52
