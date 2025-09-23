Ataque do São Paulo vive jejum de gols nas véspera de decisão na Libertadores

O São Paulo vive a expectativa para o jogo mais importante da temporada até aqui. Na próxima quinta-feira (25), o Tricolor enfrentará a LDU, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Depois da derrota por 2 a 0 na ida, a equipe de Hernán Crespo entra em campo com a missão de vencer por três gols de diferença para se classificar.

Entretanto, o retrospecto recente liga o sinal de alerta dentro do Tricolor. Nos últimos quatro jogos, o São Paulo conseguiu balançar as redes apenas uma vez, na vitória contra o Botafogo. No jogo de ida, no Equador, a equipe desperdiçou diversas oportunidades de anotar o seu gol.

Além dos números abaixo do esperado, o São Paulo também tem um problema com as opções. André Silva, que vinha atuando como titular, se lesionou depois da partida contra o Atlético. Até aí, o time havia marcado 19 vezes em 13 partidas, uma média de 1,46 por jogo. Depois da saída do jogador, a média caiu para 0,25 por partida, nos últimos quatro jogos.

Além de André, o Tricolor não conta com Calleri e Ryan Francisco como opções para o ataque. Titular absoluto, Luciano não vem conseguindo corresponder às expectativas. O atacante não marca há 11 partidas, desde a vitória contra o Juventude. Rigoni, que retornou ao clube nessa janela de transferências, ainda não balançou as redes.

