Marcelo Ramos relembra virada épica do Cruzeiro sobre o Palmeiras

O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil, com seis conquistas ao todo. A Raposa levantou o caneco em 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018. Uma delas, aliás, é especial: a taça sobre o Palmeiras. Um dos nomes importantes daquela época lembrou com carinho.

Em 1996, o jogo de ida foi disputado no Mineirão e terminou empatado em 1 a 1. Na volta, em São Paulo, Luizão abriu o placar logo aos cinco minutos. Porém, Roberto Gaúcho empatou aos 25, e Marcelo Ramos, aos 38 do segundo tempo, conseguiu a virada e o título para a Raposa.

Em bate-papo no podcast “Cara a Cara”, do canal Voz do Esporte, Ramos lembrou que, na oportunidade, o Verdão era recheado de atletas da Seleção Brasileira, algo que valoriza ainda mais o título.

“O Palmeiras bastava empatar, fez o gol no Mineirão e o regulamento da época dava o título em caso de empate. O Palmeiras logo com cinco minutos faz o gol. Eu acredito que a idolatria da torcida comigo, e com aquela geração, Dida, Nonato, Roberto Gaúcho, tantos outros, justamente por aquela dificuldade, vários atletas da Seleção Brasileira”, salientou.

O ex-atacante, inclusive, destacou que a imprensa da época já dava como certo o título do Palmeiras.

“Dificuldade de vencer o Palmeiras lá, então acho que valorizou muito o nosso título, a nossa conquista, pelo fato de a imprensa já dar praticamente o Palmeiras como campeão. O futebol não se vence antes, tem que jogar primeiro para ver quem vai conquistar, sufoco grande e o Dida em noite inspirada. O título foi importante”, finalizou.

