Pyramids vence o Al Ahli e se garante na semifinal da Copa Intercontinental

O Pyramids (EGI) calou o lotado King Abdullah Sports City, em Jidá, ao vencer o Al Ahli (SAU) por 3 a 1, nesta terça-feira (23/9), pela Copa Intercontinental da Fifa. Com direito a hat-trick do congolês Mayele, o time egípcio foi superior, aproveitou as falhas dos sauditas e saiu vitorioso da segunda rodada, garantindo-se, assim, na semifinal da competição. A partida também confere a conquista da Copa África-Ásia-Pacífico para os egípcios.
Dessa forma, o Pyramids pode estar no caminho do futuro campeão da Libertadores. Afinal, a equipe do Egito se garante para o confronto entre o vencedor de Cruz Azul (MEX) e o representante sul-americano, em jogo marcado para 10 de dezembro. A semifinal em si é três dias depois, no dia 13. Representante europeu, o PSG já está na final, aliás.
O jogo
Mesmo jogando fora de casa, o Pyramids foi quem partiu para cima no começo do jogo. Não à toa, em lance incrível, obrigou o goleiro Mendy a realizar duas grandes defesas em finalizações consecutivas. No rebote, o senegalês mostrou coragem para pegar a bola nos pés de Zalaka.
E o primeiro gol saiu aos 20′. O centroavante Mayele recebeu na meia-lua, cortou para o pé direito e chutou cruzado, calando o estádio King Abdullah Sports City pela primeira vez. O próprio camisa 9 teve a grande chance de ampliar e complicar ainda mais a vida do Al Ahli. Ibañez, de maneira pitoresca, furou dentro da própria área e viu a bola ficar livre com o atacante, que acertou a trave.
No lance seguinte, pênalti para os donos da casa. Millot recebeu já girando e foi tocado por Galal. Na cobrança, Toney sequer precisou pegar muita distância para deslocar El Shenawy e deixar tudo igual, aos 45′.
Na etapa final, o primeiro lance de maior perigo terminou em gol de Mayele para o Pyramids, após nova falha de Ibañez. O centroavante só complementou para o gol vazio, mas em posição de impedimento. Pelo outro lado, Kessie teve duas chances e parou ambas as vezes no goleiro El Shenawy, que realizou partida espetacular.
A noite era mesmo de Mayele. Após contra-ataque veloz, Zalaka cruzou rasteiro e o centroavante mostrou oportunismo para, de primeira, superar Mendy, aos 25′. Quatro minutos depois, o congolês recebeu novo lançamento e chutou duas vezes antes de confirmar, assim, seu hat-trick. Silêncio no King Abdullah Sports City e celebração egípcia pela vaga na semifinal.
AL AHLI 1 X 3 PYRAMIDS
Segunda rodada da Copa Intercontinental da Fifa
Data e horário: terça-feira, 23/09/2025, às 15h (de Brasília)
Local: King Abdullah Sports City, em Jidá (SAU)
Gols: Mayele, 20’/1ºT (0-1); Ivan Toney, 45’/1ºT (1-1); Mayele, 25’/2ºT (1-2); Mayele, 29’/2ºT (1-3)
AL AHLI: Mendy; Abdulrahman (Majrashi, 23’/2ºT), Ibañez, Demiral e Dams (Al Hawsawi, 23’/2ºT); Kessié, Atangana (Matheus Gonçalves, 39’/2ºT), Galeno (Al Shamat, 20’/1ºT), Millot (Al Buraikan, 23’/2ºT) e Mahrez; Ivan Toney. Técnico: Mattias Jassle.
PYRAMIDS: El-Shenawy; Chibi, Galal (Gabr, 45+14’/1ºT), Ahmed Samy e Hamdi; Ibrahim Touré, Lasheen, Zalaka (Magdi, 35’/2ºT) e Hafez (Ewerton, 25’/2ºT); Ahmed Atef e Fiston Mayele. Técnico: Krunoslav Jurcic.
Árbitro: Istvan Kovacs (ROM)
Cartões amarelos: Zalaka, Hamdi (PYR)
