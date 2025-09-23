Nonato desfalca o Fluminense contra o Lanús

O Fluminense tem um desfalque importante para partida contra o Lanús. O meio-campista Nonato, diagnosticado com tendinite após o jogo de ida das quartas da Sul-Americana, não se recuperou a tempo e está fora da partida contra a equipe argentina. A informação inicial é da Central Fluminense.

Nonato é um dos jogadores que é bastante acionado pelo técnico Renato Gaúcho nas partidas. Ele faz parte da trinca de volantes e vem com boas atuações no setor. Nesta temporada, o meio-campista soma três gols e duas assistências em 36 jogos – sendo 23 como titular.

O técnico Renato Gaúcho, afinal, vai precisar ajustar o setor de meio-campo para suprir a ausência de Nonato. Diante desse cenário, a tendência é que Lucho Acosta seja titular na vaga do volante. O argentino vem se destacando quando acionado pelo treinador. Ganso, por sua vez, ainda se recupera de lesão na panturrilha esquerda.

O Fluminense, aliás, precisa superar a desvantagem após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida. Uma vitória simples, assim, leva a decisão para os pênaltis, enquanto triunfos por dois ou mais gols de diferença classificam diretamente o Tricolor para a semifinal da Copa Sul-Americana.

