Chelsea toma susto, mas vira contra o Lincoln City e se classifica na Copa da Liga Inglesa

O Chelsea tomou um susto, mas conseguiu garantir sua classificação em sua estreia na Copa da Liga Inglesa. Na tarde desta terça-feira (23), os Blues visitaram o Lincoln City, da terceira divisão, com um time reserva, e venceram, de virada, por 2 a 1. Com isso, os londrinos avançam para a quarta fase da competição.

Donos da casa saem na frente

A partida começou com os donos da casa tentando surpreender. Montsma recebeu na área e chutou cruzado na trave. Depois de quase ser surpreendido, o Chelsea conseguiu equilibrar as ações e apareceu no ataque. Gittens recebeu na área e tocou por cima do gol.

Entretanto, o Lincoln estava realmente a fim de ser mais uma surpresa na competição. Bradley subiu mais alto em cobrança de falta e cabeceou para fora. Depois de vários vacilos da defesa dos Blues, Enzo Fernández errou em saídas de bola, que ficou para Street, que invadiu a área e abriu o placar para o time da terceira divisão.

Chelsea vira em cinco minutos

Logo no começo do segundo tempo, o Chelsea tratou de mandar a zebra para longe. Após rebote de cruzamento, George bateu bonito de fora da área e empatou o jogo. Três minutos depois, Buonanotte tabelou com o camisa 32, passou pela defesa e virou o marcador.

Mesmo com a desvantagem no marcador, o Lincoln seguiu com a bola e criou chances para empatar. Draper passou pela marcação e chutou na rede pelo lado de fora. Na reta final, Maresca colocou os titulares e o Chelsea teve chances para matar o jogo. Buonanotte recebeu na área e chutou para boa defesa de Jeacock.

