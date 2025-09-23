Port Vale x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Port Vale e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. A bola rola no Vale Park, casa do time da segunda divisão. A tendência é de um Arsenal reserva para buscar a vaga neste jogo eliminatório.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Port Vale
O Port Vale disputa atualmente a Championship, a segunda divisão do futebol inglês, com o objetivo de não ser rebaixado. Ou seja, o time vai como um franco-atirador na partida contra o Arsenal e vai tentar surpreender os Gunners para fazer história na Copa da Liga Inglesa.
Em nove jogos na segunda divisão, o Port Vale somou apenas oito pontos e está na 19ª posição, entre 24 times. A boa notícia, no entanto, é que o time vem de uma vitória sobre o Mansfield Town no último fim de semana.
Além disso, o técnico Darren Moore não terá desfalques para o jogo desta quarta-feira e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.
Como chega o Arsenal
Por outro lado, o Arsenal é uma das grandes potências do futebol inglês e fez investimentos para conquistar títulos nesta temporada. O time é o atual vice-líder da Premier League, com 10 pontos, atrás somente do Liverpool, única equipe com 100% de aproveitamento na competição.
No último compromisso, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta ficou no empate com o Manchester City, pela Premier League.
Por fim, a expectativa é que os Gunners entrem em campo com um time reserva para preservar seus principais jogadores para o decorrer da temporada. Ao mesmo tempo, os desfalques confirmados ficam por conta de Havertz, Gabriel Jesus e Odegaard, lesionados.
PORT VALE X ARSENAL
Terceira da Copa da Liga Inglesa
Data e horário: quarta-feira, 24/09/2025, às 16h (de Brasília).
Local: Vale Park, na área de Burslem, Stoke-on-Trent, Staffordshire, Inglaterra.
PORT VALE: Gauci; Debrah, Hall e Humphreys; Gabriel, Croasdale, Garrity, Byers e Gordon; Cole e Paton. Técnico: Darren Moore.
ARSENAL: Kepa; White, Mosquera, Hincapié e Lewis-Skelly; Norgaard, Mrtino e Eze; Dowman, Nwaneri e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.
Árbitro: Andrew Kitchen.
Auxiliares: Shaun Hudson e Sam Lewis.
