Vasco x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Sem vencer há duas rodadas, o Vasco tem no jogo atrasado contra o Bahia a grande chance de se afastar da zona do rebaixamento. O Cruz-Maltino é o 16º colocado com 24 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre o Z4. No entanto, jogos em São Januário não tem sido sinônimo de vitória. A última pelo Brasileirão foi contra o Fortaleza, em 17 de maio, pela 9ª rodada.

O Vasco não terá Robert Renan, que se recupera de uma concussão sofrida no empate com o Flamengo, Rayan, que desfalca o time porque levou o terceiro cartão amarelo, e Lucas Piton, ainda em recuperação de um edema na panturrilha esquerda. Tchê Tchê, Thiago Mendes e GB já realizam atividades sem restrições, mas a presença é incerta. Outra dúvida, só que no time titular, fica por conta de Nuno Moreira. O atacante vem realizando tratamento intensivo no tornozelo esquerdo, após uma entorse sofrida no clássico com o Flamengo. Caso não inicie o jogo, David será o substituto.

Em contrapartida, Lucas Freitas retorna depois se cumprir suspensão e formará dupla de zaga com Cuesta. Outra novidade é Diego Minete, atacante da base, que foi relacionado pela primeira vez sob o comando de Fernando Diniz. Ele ficará como opção no banco de reservas.

Como chega o Bahia?

O Bahia busca encerrar o jejum de três jogos sem vitórias para não perder o G4 de vista. Com 37 pontos e na 6ª posição, o Tricolor viu o Mirassol, o 4º colocado, abrir vantagem de cinco pontos.

O técnico Rogério Ceni terá sete desfalques para a partida. Kanu, Caio Alexandre, Erick e Ruan Pablo já iniciaram a transição e estão próximos do retorno, porém não viajaram para o Rio. João Paulo, David Duarte e Erick Pulga se recuperam de lesões e seguem no departamento médico.

A novidade é Ademir, que foi relacionado após um longo período machucado. A tendência é de que ele possa jogar cerca de 20 minutos contra o Vasco.

VASCO X BAHIA

Campeonato Brasileiro – 16ª rodada

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 24/09/2025 (quarta-feira), às 19h30 (horário de Brasília)

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Andrés Gomez, Nuno Moreira (David) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo (Kayky); Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Auxiliares: Daniel Luis Marques (SP) e Evandr de Melo Lima (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.