Com direito a golaço, Milan domina o Lecce e vai às oitavas da Copa Itália

Sem dificuldades e imponente, o Milan está nas oitavas de final da Copa Itália. Nesta terça-feira (23), os Rossoneri venceram o Lecce por 3 a 0, no San Siro, pela segunda fase da competição. Giménez, Nkunku – que marcou um golaço de voleio – e Pulisic marcaram os gols da equipe milanesa. Os donos da casa dominaram a partida do início ao fim, com mais de 20 chutes a gol, e posse de bola superior a 75%. Do outro lado, o Lupi teve dificuldades de criação e finalizou apenas uma vez ao gol do goleiro Maignan. Com o resultado, o Milan agora enfrenta a Lazio pelas oitavas de final da Copa Italia. Antes disso, as equipes voltam a campo pelo Campeonato Italiano. Os Rossoneri enfrentam a Napoli, no domingo, às 15h45 (de Brasília), também no San Siro. Por outro lado, o Lecce enfrenta o Bologna, às 13h (de Brasília), na Via del Mare. Milan bate o Lecce sem dificuldades

Como já esperado, o Milan dominou as ações do primeiro tempo e saiu na frente do placar, mas poderia ser um placar ainda mais elástico. A equipe comandada por Massimiliano Allegri teve 13 finalizações, sendo cinco no gol e duas na trave. O gol dos milaneses saiu dos pés de Giménez após cruzamento na medida de Davide Bartesaghi. Antes disso, o Lecce perdeu Jamil Siebert por expulsão, o que dificultou ainda mais a criação da equipe durante o jogo. O Lupi, afinal, teve apenas 25% da posse de bola e não arriscou nenhum chute na meta de Mike Maignan.

O Milan seguiu a mesma tônica na segunda etapa. E não demorou muito para sair o segundo gol. Saelemaekers cruzou da direita para a grande área, Christopher Nkunku apareceu livre na segunda trave, bateu de voleio com o pé direito e mandou no fundo das redes. A pressão do Diavolo seguiu forte, e Christian Fruchtl fez duas defesas difíceis. No entanto, Pulisic marcou o terceiro dos donos da casa. No segundo tempo, o time visitante conseguiu dois chutes, mas apenas um no gol e que foi perigoso. Porém, a vitória ficou com o favorito.