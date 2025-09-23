Seleção sub-20 faz último treino antes de viagem para o Chile

A Seleção Brasileira sub-20 realizou o último treino na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), antes de embarcar rumo à Copa do Mundo da categoria. A delegação, assim, prepara para viajem à capital chilena na noite desta terça-feira (23).

A equipe do técnico Ramon Menezes chega no Chile na madrugada de quarta-feira (24), quando também treina às 18h. Seguindo o protocolo da Fifa, os treinos da Seleção Brasileira Sub-20 terão os primeiros 15 minutos abertos à imprensa. Além do treino de quarta, o Brasil vai a campo na quinta (25), sexta (26) e sábado (27), também no mesmo horário.

Dos 21 atletas convocados pelo técnico Ramon Menezes, 19 já estão junto da delegação. Afinal, apenas os atacantes Wesley, do Al Nassr, e Pedrinho, do Zenit, se apresentarão no Chile. Além dos atletas, o presidente da Federação Piauiense de Futebol, Robert Brown Carcará será o chefe de delegação da Seleção Brasileira durante a disputa da Copa do Mundo Sub-20. Ele, assim, se juntará à delegação já no Chile.

Durante estes dois dias de treino na região serrana do Rio, os atletas Marquinhos (Botafogo), Kauan Toledo (Botafogo), Carbone (Flamengo), Pablo (Flamengo), Pedro Leão (Flamengo) e Ramon Rique (Vasco) completaram as atividades.

Visita em treino da Seleção sub-20

No último treino da Seleção sub-20, o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, o gerente Cícero Souza, o coordenador técnico, Juan Santos, o analista de desempenho, Thomaz Araújo, e o preparador físico, Cristiano Nunes, marcaram presença. O coordenador da preparação de goleiros da CBF, Taffarel, esteve presente durante toda a passagem da Seleção Sub-20 pela Granja Comary.

Além disso, o diretor das categorias de base do Flamengo, Alfredo Almeida, e o chefe da captação das categorias de base rubro-negras, Ricardo Perlingeiro, também acompanharam a atividade.

Jogos da Seleção sub-20

A estreia da Amarelinha no Mundial, aliás, será no dia 28 de setembro, às 20h, contra o México. No dia 1º de outubro, o Brasil enfrenta o Marrocos, também às 20h. A última partida da fase de grupos será diante da Espanha, no dia 4 de outubro, às 17h. Todos os confrontos desta primeira etapa serão no Estádio Nacional do Chile.

