Benfica tropeça em casa e fica no empate com o Rio Ave

Sudakov em ação contra o Rio Ave. Foi dele o gol do Benfica neste 1 a 1 com o Rio Ave - (crédito: Foto: Foto: Divulgação / Benfica)

O Benfica, agora sob o comando de José Mourinho, decepcionou a sua torcida nesta terça-feira, 23/9, no Estádio da Luz. Em jogo adiado da primeira rodada do Português, fez um jogo fraco no primeiro tempo e, mesmo se recuperando na etapa final, tropeçou diante do Rio Ave: 1 a 1. É um tropeço amargo. Ao final, os benfiquistas saíram na frente com um gol tardio de Sudakov, aos 41 do segundo tempo. Contudo, aos 46, André Luís fez um gol sensacional, deixando tudo igual. O Benfica ainda teve um gol de Ricardo Silva bem anulado.

O Benfica, neste que foi o primeiro jogo de Mourinho no Estádio da Luz após seu retorno, perdeu a chance de se isolar na vice-liderança. Atualmente, com 14 pontos, está um atrás do vice-líder e bicampeão Sporting. A ponta é do Porto, com 18 pontos e campanha 100%. O Rio Ave, por sua vez, foi aos quatro pontos. Mas segue na zona de rebaixamento (Z3).

O jogo estava inicialmente previsto para acontecer entre os dias 8 e 11 de agosto. No entanto, na época, o Benfica disputava as fases eliminatórias da Liga dos Campeões (conseguiu a classificação à fase de grupos), e por isso o duelo foi adiado.

Benfica inoperante do primeiro tempo

O primeiro tempo foi de total decepção para o Benfica. O time não criou nada de efetivo nos minutos iniciais, com finalizações de longa distância sem perigo. Aos 27 minutos, Ivanovic e Pavlidis desperdiçaram uma boa chance por falta de pontaria. Sem acertar o gol e com apenas uma oportunidade real — um chute de Aursnes de fora da área —, o time não conseguiu incomodar o adversário, que também pouco atacou, apesar de o Benfica ter 72% de posse de bola.

O Benfica voltou muito mal para o segundo tempo, com dez minutos péssimos e sem qualidade. Contudo, aos 15 minutos, o time chegou a colocar a bola na rede. Otamendi, em lance de raça, cruzou na linha de fundo para a cabeçada de Antonio Silva. A zaga salvou em cima da linha, e na sobra, Pavlidis mandou para as redes. Seria gol de Ricardo Silva. Mas o VAR chamou o árbitro. Ocorreu uma pisada de Otamendi no pé do zagueiro Vroisai pouco antes do cruzamento. Gol anulado.

Gols na reta final

Contudo, a entrada do estreante Lukebakio — belga que veio do Sevilla por R$ 120 milhões — fez o time benfiquista começar a criar boas jogadas. E foi dele a grande jogada pela esquerda que, após cruzamento, encontrou Sudakov, que bateu de forma certeira e abriu o placar aos 41 minutos.

Porém, nos acréscimos, aos 46, o brasileiro André Luiz recebeu pela direita, levou a bola, cortou para o meio, saiu da marcação e bateu no ângulo de Trubin. Um gol espetacular que deixou tudo igual,para tremenda frustração dos quase 60 mil no Estádio da Luz. Não adiantou ter 68% de posse (e 19 a 4 nas finalizações).

Fala, Mourinho

Após a partida, José Mourinho analisou o jogo:

“A primeira parte foi pobre. Mas o segundo tempo foi bom. Fomos dominantes e agressivos, chegamos bem. Os reservas que entraram deram qualidade ao jogo. Fizemos um gol que foi anulado por um detalhe que temos de aceitar. O Rio Ave nada fez e achou o empoate nofim num gol monumental do André Luis. Enfim, foi um resultado injusto.”

Jogos da 1ªrodada do Campeonato Português

Sexta-feira (8/8)

Casa Pia 0x2 Sporting

Sábado (9/8)

Nacional 0x2 Gil Vicente

Arouca 3×1 AVS SAD

Domingo (10/8)

Famalicão 3×0 Santa Clara

Braga 3×0 Tondela

Moreirense 2×1 Alverca

Segunda-feira (11/8)

Estoril 1X1 Estrela Amadora

Porto 3×0 Guimarães

Terça-feira (23/9)

Benfica 1×1 Rio Ave