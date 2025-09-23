Real Madrid goleia o Levante e mantém 100% no Espanhol

Segue o líder. O Real Madrid goleou o Levante por 4 a 1, nesta terça-feira (23), em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol e manteve os 100% de aproveitamento na competição. Mbappé, com dois gols, e Vini Jr, com gol e assistência para Mastantuono, foram os destaques da vitória no Ciudad de Valencia. Etta Eyong marcou o gol de honra para os donos da casa.

Vini Jr foi titular nesta terça-feira e teve uma boa atuação, principalmente no primeiro tempo. Nos primeiros 45 minutos, em que Mbappé esteve apagado, o brasileiro se destacou nas jogadas individuais e abriu o placar com um golaço com a parte externa do pé. Ele também deu assistência para outro belo gol de Mastantuono.

Assim, Vini Jr chegou a três gols e três assistências na temporada, mesmo com menos minutos em campo. Rodrygo e Éder Militão ficaram no banco de reservas.

Com o resultado, o Real Madrid chegou a 18 pontos em seis jogos no Campeonato Espanhol e ampliou a vantagem sobre o Barcelona para cinco pontos. No entanto, o Barça ainda entra em campo nesta 6ª rodada e pode recolocar a diferença em três.

Agora, o time merengue começa a pensar no clássico contra o Atlético, fora de casa, no próximo sábado (27), às 11h15 (de Brasília). Além disso, o rival de Madrid faz uma campanha ruim neste início de temporada e está somente na 12ª posição do Campeonato Espanhol.

Por outro lado, o Levante, que estava há dois jogos sem perder em LaLiga, segue com os mesmos quatro pontos, na 16ª posição, e liga o alerta para a zona de rebaixamento.

O jogo

O Levante tentou se impor nos primeiros minutos e levou perigo ao gol adversário. No entanto, o Real Madrid passou a controlar a partida, principalmente pela boa atuação de Vini Jr. Em uma jogada pelo lado direito em que finalizou com a parte externa do pé, de trivela, o brasileiro abriu o placar com um golaço aos 27 minutos. Aos 37, Vini deu assistência para Mastantuono ampliar com chute forte no ângulo.

Na volta do intervalo, o Levante reagiu. A posse de bola ficou equilibrada e, logo aos oito minutos, Etta Eyong ganhou no alto e diminuiu o placar. Porém, a reação do Levante não durou muito e o Real Madrid se impôs para confirmar a vitória. Em um intervalo de dois minutos, Mbappé resolveu a partida. O camisa 9 sofreu pênalti que ele mesmo cobrou para anotar o terceiro dos merengues e transformou a vitória em goleada em jogada de velocidade do ataque.

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Espanhol

Terça-feira (23/9)

Espanyol 2×2 Valencia

Athletic Bilbao 1×1 Girona

Sevilla 1×2 Villarreal

Levante 1×4 Real Madrid

Quarta-feira (24/9)

Getafe x Alavés – 14h

Real Sociedad x Mallorca – 16h30

Atlético de Madrid x Rayo Vallecano – 16h30

Quinta-feira (25/9)

Osasuna x Elche – 14h30

Oviedo x Barcelona 16h30

*Horários de Brasília.

