Tratativas com Zubeldía esfriam, e Ramón Díaz vira opção no Internacional

Ramón Díaz (direita) ganha força para ser novo treinador do Internacional depois de entrave em negociação com Zubeldía (esquerda) - (crédito: Fotos: Rubens Chiri / São Paulo e Divulgação / Olimpia)

O Internacional viu a negociação com o técnico Luis Zubeldía sofrer uma reviravolta. Isso porque os dirigentes do Colorado apresentaram uma oferta pelo profissional e receberam o aval do comandante e seu agente para avançar nas conversas. Entretanto, em novas reuniões nesta terça-feira (23), as partes não concordaram sobre algumas questões e houve um recuo nas tratativas. Assim, a condição muda de prioridade para mais uma opção. Ao mesmo tempo, Ramón Díaz passa a ganhar força internamente.

Por sinal, os dirigentes do Inter não expuseram a razão para o impeditivo nas conversas com Zubeldía. A especulação é que o treinador recebeu contato oficial da Federação Peruana de Futebol. Até porque a entidade analisa profissionais para treinar a equipe nacional já para o próximo ciclo de Copa do Mundo, em 2030. O argentino esteve em uma lista de candidatos em semanas anteriores.

Deste modo, o Internacional espera por uma resposta de Zubeldía, mas já abriu conversas com outros treinadores. O clube demonstra urgência para fechar com um novo comandante antes da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Antes esperançoso, o Colorado passou a ser mais precavido e não considera certo que concretizará a chegada de um treinador nesta terça-feira (23).

Internacional estuda centralizar esforços em outra opção

Neste cenário, Ramón Díaz é uma alternativa, que começa a ter maior probabilidade de acerto com esta indefinição. Antes mesmo da direção decidir pela modificação da comissão técnica, houve um oferecimento do experiente profissional argentino há cerca de um mês. Inclusive, as negociações entre o Inter e os representantes do profissional já começaram.

Portanto, a diretoria está na fase de discutir e avaliar a contratação de Ramón e seu filho, Emiliano Díaz, que é seu auxiliar. A propósito, o treinador tem uma conexão com D’Alessandro, atual diretor esportivo do Colorado. Afinal, os dois já trabalharam juntos no River Plate e San Lorenzo.

Outra opção cogitada foi Martín Anselmi, que estava no Porto. Intermediários fizeram uma sondagem, mas não houve evolução nas tratativas. O profissional já trabalhou no Internacional na gestão do presidente Alessandro Barcellos. Em 2021, ele foi assistente de Miguel Ángel Ramírez.

O planejamento do Colorado é que o novo técnico desembarque em Porto Alegre ainda nesta semana para se adaptar ao elenco e implementar sua metodologia. Além de conduzir os treinos e já estar na área técnica contra o Juventude, pela 25ª rodada do Brasileirão, no próximo sábado (27).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook