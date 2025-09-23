Esposa de jogador defende Bruna Biancardi e ofende Virginia

A polêmica repercussão que envolve a desavença entre Bruna Biancardi e Virginia pela ligação a Neymar durante a madrugada ganhou mais um capítulo. Afinal, Adriana Müller, esposa de Lincoln Henrique, ex-meio-campista de Grêmio e Bragantino, decidiu se manifestar e defender a postura de Bruna Biancardi, companheira do camisa 10 do Santos.

Adriana deu suporte à mulher de Neymar nas redes sociais depois de publicação em que Bruna Biancardi condena atitude de Virginia. No caso, a influenciadora tentou dar uma explicação por ter ligado para o atacante do Santos durante a madrugada.

“Bruna, você arrasa quando o assunto é colocar Maria Chuteira no seu devido lugar. Esposa sendo esposa”, ressaltou a esposa de Lincoln

Com a viralização da entrevista de Virginia para Léo Dias sobre o episódio da ligação durante a madrugada, Bruna Biancardi decidiu se posicionar. Assim, desmentiu a versão do relato que a influenciadora expôs.

“Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né? Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas – ainda mais para esse tipo de ‘jornalismo’. Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa, inclusive – bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet”, destacou a companheira de Neymar.

Bruna Biancardi e Neymar

Apesar do incômodo, Bruna, que é mãe de Mavie e Mel — filhas do atleta —, tem evitado comentar casos mais pessoais nas redes sociais. Biancardi até quebra o protocolo em determinados momentos, mas costuma manter sua vida mais reservada.

O casal tem planos efetivos para casamento, apesar de já terem firmado a união, e seguem juntos em Santos. Em processo de recuperação, o camisa 10 tem ficado mais tempo com a família e se dedicado a apoiar o clube em seus compromissos. Ele, inclusive, esteve presente na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, na Vila Belmiro, no último domingo (21).

