Gavi passa por nova cirurgia no joelho e só volta ao Barcelona em 2026

Más notícias para o Barcelona. Gavi, que já ficou fora das últimas quatro partidas por causa de uma lesão no menisco do joelho direito, passou por uma artroscopia nesta terça-feira (23). O exame confirmou que o meia de 21 anos terá um novo e longo período afastado dos gramados.

De acordo com o comunicado oficial do clube, o espanhol não deve voltar a jogar em 2025. O tempo de recuperação estimado é de quatro a cinco meses, o que projeta o retorno somente para fevereiro ou março. Com isso, ele também ficará fora da seleção da Espanha em duas Datas Fifa e de toda a fase de liga da Champions.

“O jogador do time principal Pablo Páez Gavira, conhecido como Gavi, foi submetido a uma artroscopia para tratar a lesão no menisco medial, que foi suturada para preservação do menisco. O tempo de recuperação está estimado entre 4 e 5 meses”, diz o comunicado do Barcelona.

MEDICAL NEWS First team player Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ has had an arthroscopy to resolve a medial meniscus injury, which was sutured to preserve the meniscus. Recovery time is estimated at around 4-5 months. pic.twitter.com/IvLzWYR7jC — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2025

Por fim, a situação marca mais um desafio para o jovem meio-campista. Isto porque, no início da temporada 2023/24, ele rompeu totalmente o ligamento cruzado do mesmo joelho direito e ficou um ano sem jogar, perdendo 58 partidas entre clube e seleção.

