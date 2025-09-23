Escalação do Vasco: Diniz tem desfalques e muda o time contra o Bahia - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco está pronto para enfrentar o Bahia nesta quarta-feira (24), às 19h30, em São Januário, em partida atrasada da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em relação ao clássico contra o Flamengo, o time terá pelo menos duas mudanças.

A primeira começa pela zaga. Robert Renan desfalca a equipe por conta do protocolo de concussão, acionado após o jogo contra o Flamengo. O zagueiro precisa cumprir um afastamento de cinco dias das atividades. Com isso, Lucas Freitas assume a vaga na defesa. Ele retorna ao time após cumprir suspensão na rodada anterior por acúmulo de cartões amarelos.

LEIA MAIS: Vasco solicita autorização judicial para financiamento de até R$ 80 milhões; entenda

No ataque, a suspensão de Rayan abre espaço para Andrés Gomez, que será titular pela primeira vez desde que chegou ao Vasco. Além disso, o setor ofensivo ainda apresenta uma dúvida: Nuno Moreira. O atacante realiza tratamento intensivo no tornozelo esquerdo após sofrer uma entorse na partida contra o Flamengo. Apesar disso, o português foi relacionado, mas a comissão técnica só vai definir sua titularidade horas antes do jogo. Caso Nuno comece no banco, David assume a vaga no time titular.

A provável escalação do Vasco tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Andrés Gomez, Nuno Moreira (David) e Vegetti.

Vasco também com novidades no banco

Lucas Piton segue em recuperação de um edema na panturrilha esquerda e, por isso, desfalca novamente a equipe. Com isso, Puma Rodríguez continua como titular na lateral-esquerda. Já Thiago Mendes tem chance de ser relacionado, enquanto Tchê Tchê ainda precisa de mais alguns dias para concluir o aprimoramento físico.

No banco de reservas, a principal novidade é Diego Minete, atacante de 16 anos e destaque das categorias de base. Pela primeira vez, o jovem foi relacionado para um jogo do time profissional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.