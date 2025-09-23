Léo Dias ironiza críticas de Bruna Biancardi: ???Se quer anonimato, separa???

Bruna Biancardi, esposa de Neymar, protagoniza algomas desavenças recentes com o jornalista Léo Dias. A influenciadora condenou o profissional de comunicação após ele divulgar uma informação ligado a um possível contrato, que tenha conexão com as babás das filhas do casal famoso, Mavie e Mel.

A companheira do camisa 10 do Santos utilizou as redes socias para expor sua irritação pelo fato da notoriedade que o hipotético contrato recebeu, sendo que se exigiria a confidencialidade das funcionárias contratadas para cuidar das crianças.

“Meu Deus, que inferno! Todo dia meu nome na boca desse senhor. Não sei como uma emissora dá espaço para um programa desse… Um atraso na vida de quem assiste. Cada dia uma mentira diferente. Dai-me paciência”, disparou a influenciadora.

Posteriormente, Bruna Biancardi questionou a credibilidade de Léo Dias ao entrevistar Virginia e publicar a versão do depoimento da mesma.

“Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né? Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas – ainda mais para esse tipo de ‘jornalismo’. Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa, inclusive – bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet”, se manifestou a esposa de Neymar.

Até que o jornalista decidiu ironizar as críticas feitas por Bruna Biancardi ni programa “Melhor da Tarde”.

“Se quiser anonimato, separa do Neymar. Biancardi, não adianta você pedir pra gente tirar o seu nome da minha boca. Sabe por quê? Você é uma pessoa pública, você se casou com o jogador mais famoso do Brasil na atualidade, Neymar, então meu amor, me desculpa”, debochou o jornalista.

????VEJA: Léo Dias responde Bruna Biancardi ao vivo após ela pedir para ele parar de falar dela: “Se quiser anonimato, separa do Neymar.” pic.twitter.com/EHgUWGhUi9 — CHOQUEI (@choquei) September 22, 2025

