Betis x Nottingham Forest: onde assistir, escalações e arbitragem

Betis e Nottingham Forest jogam nesta 4ª-feira pela 1ª rodada da Liga Europa, no La Cartuja, em Sevilla. Para os espanhóis do Betis, o início de uma nova competição europeia: o time, na temporada 2024/25 perdeu a final da Liga Conferência para o Chelsea e quer melhor sucesso na Liga Europa: perdeu a final para o Tottenham. Já o Nottingham Forest (bicampeão da Champions nos anos 70) celebra a sua volta a uma competição europeia após duas décadas.
Onde assistir
A CazéTV transmite a partida a partir das 16h (de Brasília).
Como chega o Betis
Apesar de contar com um ataque de peso, que tem no brasileiro Antony o seu maior destaque, o Betis segue sem um de seus principais jogadores, o apoiador Isco, ainda se recuperando de lesão e que nem começou a jogar nesta temporada. Llorente, também machucado, está fora. Já o atacante Pablo García foi dispensado para defender o Chile no Mundial Sub-20. Assim, o técnico Manuel Pellegrini apostará no 4-2-3-1, com Cucho comandando o ataque.
Como chega o Nottingham
Há uma grande notícia para o Nottingham: seu principal zagueiro, o brasileiro Murillo, está recuperado das lesões que o tiraram de ação nos últimos jogos e formará dupla com Milenkovic, o que reforça bastante a equipe. Outro brasileiro confirmado é Morato, que jogará pela esquerda da defesa. Contudo, mais uma vez Igor Jesus ficará no banco. O técnico Ange Postecoglou prefere apenas um homem de frente e, nesse caso, o goleador Chris Wood é intocável. Um desfalque é Zinchenko, ainda não inscrito para a competição.
BETIS X NOTTINGHAM FOREST
1ª rodada da Liga Europa
Data e Horário: 24/9/2025, 16h (de Brasília)
Local: Estadio La Cartuja, Sevilla (ESP)
Betis: Valles; Bellerin, Bartra, Natan e Firpo; Fornals, Altimira; Antony, Lo Celso e Ezzalzouli; Cucho. Técnico: Manuel Pellegrini
Nottingham Forest: Sels; Williams, Milenkovic, Murillo e Morato; Luiz e Anderson; Ndoye, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Chris Wood. Técnico: Ange Postecoglou
Árbitro: Sascha Stegemann (ALE)
Auxiliares: Christof Günsch e Marco Achmüller (ALE)
VAR: Soren Storks (ALE)
