Inter avança em negociação e se aproxima de acerto com o técnico Ramón Díaz

O Internacional está perto de definir seu novo treinador. O nome da vez é o do argentino Ramón Díaz, de 66 anos. As conversas entre o clube e o técnico, de fato, prosperaram nas últimas horas. A negociação, que antes era uma alternativa, agora virou a “ficha 1” da diretoria. Conforme o jornalista César Luis Merlo, o acerto está em estágio “avançado” e é considerado “iminente”.

O clube gaúcho, aliás, já discute os detalhes do contrato com o treinador. O vínculo de Ramón Díaz com o Inter deve ser válido até dezembro de 2026. Além do salário fixo, o acordo também prevê bonificações por metas. Uma delas, por exemplo, seria a classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.

O nome de Ramón Díaz, inclusive, não é novo nos bastidores do clube. O treinador já havia sido oferecido à diretoria colorada. Na ocasião, no entanto, Roger Machado ainda estava no cargo. A cúpula do Inter, na época, optou por não avançar nas conversas e bancou a permanência do então comandante.

????Ramón Díaz al SC Inter está en la etapa final de la negociación y es inminente el acuerdo.

*??El club trabaja para cerrar todo lo antes posible y que el ???????? firme hasta diciembre de 2026. ?????? — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 23, 2025

Ramón Díaz, que tem um longo histórico no River Plate, trabalha em parceria com seu filho, Emiliano. No futebol brasileiro, ele já teve passagens pelo Vasco e pelo Corinthians. O seu trabalho mais recente, contudo, foi no Olimpia, do Paraguai. A passagem pelo clube durou menos de dois meses e apenas sete partidas.

O Inter, por fim, tem muita pressa para fechar com o substituto de Roger Machado. A diretoria pretende anunciar o novo nome até esta quarta-feira (24). A ideia é que o novo técnico já possa comandar o time contra o Juventude. A partida, que ocorre no sábado (27), é válida pelo Campeonato Brasileiro.

