Racing ganha novamente do Vélez Sarsfield e está na semifinal da Libertadores

O Racing é o primeiro semifinalista da Libertadores 2025. No jogo de volta contra o Vélez Sarsfield, nesta terça-feira (23), a Academia venceu por 1 a 0 e aguarda o vencedor de Flamengo ou Estudiantes para conhecer seu oponente. Na chave em questão, a vantagem é flamenguista, em razão da vitória por 2 a 1, no Maracanã.

Controle da situação

Na maior parte da etapa inicial, o placar agregado se refletia na capacidade dos times em aplicar seus estilos de jogo. Enquanto os racinguistas exerciam pressão eficiente, com acompanhamento quase no mano a mano, o Vélez não conseguia armar lances ofensivos com poder suficiente para assustar a meta do goleiro Facundo Cambeses.

Além de seguro na retaguarda, os anfitriões eram muito perigosos no avanço tanto com troca de passes como usando a bola aérea. Não por acaso, em três ocasiões distintas, o goleiro Tomás Marchiori precisou fazer defesas complicadas para sustentar o marcador intacto.

Mudança radical

Duas modificações no lado visitante (Tobías Andrada e Manuel Lanzini nas vagas de Rodrigo Aliendro e Tomás Galván) tiveram forte influência na capacidade do time visitante “entrar no jogo”. Com direito, inclusive, a passar bem perto de abrir a contagem com Imanol Machuca, em chute na entrada da grande área. Porém, após a pelota espirrar na cabeça de Cambeses, o arqueiro racinguista evitou o tento ao segurá-la ainda com uma pequena parte em cima da linha.

Sacramentou

Depois de passar considerável apuro e ver a classificação sob risco, somente aos 36 minutos, o torcedor presente no Cilindro de Avellaneda explodiu em alívio graças a Santiago Solari. Com avanço pelo lado esquerdo, Gabriel Rojas cruzou rasteiro e, na outra ponta, Solari estava completamente livre pra tocar pras redes. 1 a 0 e vaga garantida para a Academia na semifinal da Libertadores.

RACING 1×0 VÉLEZ SARSFIELD

Libertadores 2025 – Quartas de final – Volta

Data: 23/9/2025

Local: El Cilindro, Avellaneda (ARG)

Gol: Solari (37’/2°T) (1-0)

RACING: Cambeses; Mura, Pardo, Colombo e Gabriel Rojas (Balboa, 40’/2°T); Santiago Sosa, Nardoni (Zuculini, 25’/2°T) e Almendra (Ignacio Rodríguez, 20’/2°T); Conechny (Zaracho, 20’/2°T), Adrián Martínez e Solari (Martirena, 39’/2°T). Técnico: Gustavo Costas

VELEZ SARSFIELD: Marchiori; Lagos, Mammana, Quirós e Elías Gómez; Aliendro (Lanzini, no intervalo), Bouzat e Galván (Andrada, no intervalo); Carrizo, Michael Santos (Braian Romero, 22’/2°T) e Machuca. Técnico: Guillermo Schelotto

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Martin Soppi e Hector Bergalo (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartões amarelos: Pardo, Santiago Sosa (RAC), Elías Gómez, Lagos (VEL)

Cartões vermelhos: –

