Corinthians é condenado por dívida com Matías Rojas e corre risco de transfer ban

O Corinthians sofreu uma dura derrota nos tribunais. A Corte Arbitral do Esporte (CAS) condenou o clube a pagar R$ 41,3 milhões ao meia Matías Rojas. O jogador, que hoje está nos EUA, rescindiu o contrato no ano passado. Ele alegou atrasos nos pagamentos de direitos de imagem. O clube, portanto, tem 45 dias para resolver a situação ou sofrerá um novo “transfer ban”.

A decisão da corte suíça, que é a última instância do direito desportivo, foi um golpe para o clube. O Corinthians já havia sido condenado pela Fifa no ano passado. A diretoria, contudo, recorreu ao CAS, mas não teve sucesso. O órgão, aliás, ainda aumentou o valor da indenização que o time terá que pagar ao jogador.

O valor da condenação, inclusive, corresponde a tudo que Rojas tinha a receber. O contrato do meia com o Corinthians era válido até o mês de junho de 2027. O montante inicial da dívida era de R$ 8 milhões, mas uma cláusula contratual aumentou o valor. O acordo previa o pagamento integral do contrato em caso de um novo atraso, o que ocorreu.

Nas últimas semanas, a diretoria do Corinthians já buscava um acordo. O clube procurou os advogados do jogador para tentar uma negociação amigável. O estafe de Rojas, de fato, se mostrou aberto a conversar sobre o tema. As negociações, no entanto, ainda estão em um estágio considerado bastante inicial.

A situação do Corinthians, por fim, é bastante delicada. O clube já está proibido de registrar novos jogadores. A punição atual é por conta de uma dívida pela contratação de Félix Torres. Além do caso de Rojas, o time ainda tem outros dois processos no CAS. O clube também recorre de condenações por dívidas com Garro e Maycon.

