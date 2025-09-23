Conmebol e governos propõem à Fifa uma Copa do Mundo com 64 seleções em 2030

A Conmebol apresentou uma proposta ousada para a Copa do Mundo de 2030. A entidade, com o apoio de governos sul-americanos, levou à Fifa um plano para aumentar o torneio. A ideia, em suma, é expandir a competição de 48 para 64 seleções. Com mais times, o objetivo é ter mais jogos do Mundial Centenário na América do Sul. A proposta, portanto, já está nas mãos do presidente da Fifa, Gianni Infantino, segundo informações do jornalista Rodrigo Mattos, do UOL.

A apresentação do projeto ocorreu em uma reunião de alto nível em Nova York. O encontro teve a presença do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez. Além dele, os presidentes do Paraguai, Santiago Peña, e do Uruguai, Yamandú Orsi, também participaram. O governo da Argentina, que não teve seu presidente presente, também apoia a proposta.

Ideia da Conmebol não é nova

A ideia de aumentar o número de seleções, de fato, não é totalmente nova. O plano já havia sido sugerido por um representante da Conmebol em uma reunião anterior. Naquela ocasião, contudo, a proposta foi vista com poucas chances de ser aceita. Agora, com o apoio formal dos governos, o projeto ganha muito mais força política.

O grande objetivo da entidade sul-americana é aumentar o número de jogos no continente. A Copa de 2030, que celebra os 100 anos do primeiro Mundial, terá sedes na Europa e na África. A Fifa, contudo, já havia aprovado a realização de três jogos de abertura. As partidas ocorrerão na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, como forma de homenagem.

Por fim, a Conmebol irá oficialmente analisar o plano em breve. A proposta deve entrar na pauta da próxima reunião do Conselho da Fifa. O encontro, que ocorre no dia 2 de outubro, definirá o futuro do formato da competição. Os países-sede principais do Mundial de 2030, vale lembrar, são Espanha, Portugal e Marrocos.

