Internacional fecha a contratação do técnico Ramón Díaz

O Internacional definiu seu novo treinador para a sequência da temporada. O clube acertou a contratação do técnico argentino Ramón Díaz, de 66 anos. A negociação foi fechada na noite desta terça-feira (23), após dias de negociação. Ele chega para ocupar a vaga deixada por Roger Machado. O contrato do novo comandante com o time colorado vai até o fim de 2026.

A escolha por Ramón Díaz, em suma, ocorreu após uma disputa com outro nome. O argentino venceu a concorrência com o técnico compatriota Luis Zubeldía devido sua grande experiência de vestiário. De fato, isso pesou muito para a decisão porque a diretoria acredita que ele pode causar um “efeito imediato” no elenco para a sequência do Brasileirão.

O novo comandante, que trabalha em parceria com seu filho Emiliano, chega a Porto Alegre nesta quarta-feira (24). O contrato da nova comissão, aliás, prevê bonificações por metas. Uma delas, por exemplo, é a classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. O técnico, inclusive, já havia sido oferecido ao clube em outra ocasião.

Ramón Díaz vai encontrar velhos conhecidos no Internacional

No Beira-Rio, o treinador irá reencontrar alguns velhos conhecidos. Ele já trabalhou com o zagueiro Gabriel Mercado e com o diretor D’Alessandro no River Plate. Ídolo do clube argentino, Ramón Díaz conquistou sete títulos nacionais e uma Libertadores. No Brasil, ele já teve passagens por Vasco e Corinthians, onde foi campeão paulista.

O grande objetivo da diretoria do Inter é que o novo técnico já comande o time no fim de semana. A intenção é que Ramón Díaz já esteja na beira do campo contra o Juventude. A partida, que ocorre no sábado (27), às 18h30, no Alfredo Jaconi, é válida pelo Campeonato Brasileiro. O argentino, por fim, será o oitavo técnico da gestão do presidente Alessandro Barcellos.

