Braga x Feyenoord: escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira, 24/9, no Estádio Municipal, o Braga recebe os holandeses do Feyenoord no jogo pela primeira rodada da Liga Europa. Os bracarenses, que já foram vice-campeões da competição em 2010/11, tentam começar bem a campanha, mas sabem que o tradicional rival é poderoso. Vive bom momento, na liderança do Holandês, e já venceu esta competição duas vezes: em 1973/74 e 2001/02. Além disso, já foi campeão holandês 16 vezes. Os holandeses já ganharam a Champions e o Mundial (1970). Potência.

Onde assistir

Este duelo não está programado na grade de nenhuma TV ou streaming no Brasil.

Como chega o Braga

O Braga não vence no português ha quatro rodadas e ocupa apenas o sétimo lugar na competição.Assim vira a chave para a Liga Europa e espera boa estreia na fase de liga.

O treinador Carlos Vincens terá a volta de Lagerbielke à zaga, o que deve diminuir um pouco a insegurança defensiva dos últimos jogos. Além disso, o veterano Zalazar está recuperado fisicamente e deve fazer boa dupla de criação com o experiente João Moutinho. Na frente, Ouazzani e Navarro devem ser os escalados, embora Pau Victor tenha chance de começar entre os 11.

Como chega o Feyenoord

O técnico Robbie Van Persie ainda não sabe se contará com Gonçalo Borges. Porém, se o jogador se recuperar, deve apenas ficar como opção no banco. O certo é que Inbeom Hwang, machucado, está vetado e será a principal ausência.

O técnico Robbie Van Persie, na coletiva desta terça-feira, disse que não vê o Feyenoord como favorito, já que o Braga não atravessa bom momento.

“Favorito, não. As classificações atuais não me dizem nada, é muito cedo ainda. Tivemos um bom início, poderia ser perfeito, não fosse o último jogo, que empatamos. O Braga teve um início menos bom, mas já vi o Braga jogar e gosto da sua filosofia, como defende e como quer atacar. Mudam muito as posições, o sistema é diferente, mas os princípios são semelhantes”, disse.

BRAGA X FEYENOORD



1ª Rodada da Liga Europa

Data e Horário: 24/9/2025, 16h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal, Braga (POR)

BRAGA: Hornicek; Gomez, Lagerbielke, Niakate e Lelo; Gorby, João Moutinho, Zalazar e Ricardo Horta; Ouazzani e Fran Navarro. Técnico: Carlos Vicens

FEYENOORD: Wellenreuther; Read, Ahmedhodzic, Watanabe e Bos; Valente, Steijn e Timber; Hadj Moussa, Ueda e Sauer. Técnico: Robbie Van persie

Árbitro: Nikola Dabanovic (MNE)

Auxiliares:Vladan Todorovic e Srdan Jovanovic (MNE)

VAR: Momcilo Markovic (SER)