Fluminense empata com o Lanús e é eliminado da Sul-Americana em pleno Maracanã

Diante de pouco mais de 44 mil torcedores no Maracanã, o Fluminense foi eliminado da Copa Sul-Americana. Apesar de sair na frente no primeiro tempo com gol de Canobbio, o Tricolor sofreu na segunda etapa e foi castigado com o empate do Lanús, que saiu com a classificação com 1 a 1 por ter vencido o jogo de ida pela vantagem mínima.
Fluminense sufoca o Lanús e sai na frente
Com a desvantagem da derrota por 1 a 0 no jogo de ida na última semana, para o Fluminense só restava atacar desde o primeiro minuto de partida, e foi assim que aconteceu. Em alta velocidade e intensidade, o Tricolor colocou o Lanús nas cordas nos momentos iniciais com uma blitz e trouxe problemas para a defesa argentina.
O placar não demorou para ser aberto no Maracanã. Após grande jogada de Kevin Serna pela ponta esquerda, Lucho Acosta escorou para o meio da área e Canobbio, de voleio, marcou um golaço para colocar o Tricolor na frente e neutralizar a vantagem argentina.
Até o final do primeiro, o Fluminense não diminuiu o ritmo e seguiu em cima do Lanús para tentar ampliar. Samuel Xavier acertou a trave de Losada, enquanto Everaldo, em pelo menos três oportunidades, finalizou para fora e levou perigo.
Confusão na arquibancada atrasa retorno
Antes mesmo da bola voltar a rolar para o segundo tempo, uma confusão na arquibancada visitante chamou atenção. Torcedores do Lanús localizados no setor norte do Maracanã entraram em conflito com a Polícia do Rio de Janeiro, que reagiu com golpes de cassetetes e gás de pimenta.
Lanús empate e garante classificação
Quando se imaginava que o segundo tempo seria de uma pressão do Fluminense, o Lanús voltou melhor. O time argentino soube controlar os avanços tricolores e aproveitou os espaços que o time de Renato Gaúcho deixou. Em uma descida em alta velocidade, Aquino tabelou com Marcelino Moreno e empatou o jogo no Maracanã, colocando o Lanús em vantagem no confronto mais uma vez.
Atrás no placar novamente, o Fluminense fez de tudo para tentar o gol que daria a igualdade no confronto. Sem muita técnica e na base da correria e na disposição, o Tricolor tentou de tudo, mas sofreu para criar oportunidades. Enquanto isso, o Lanús soube jogar com a vantagem, cozinhou o jogo. No fim, Cano até que conseguiu carimbar a trave do Lanús, mas não era dia do Flu, que foi eliminado em casa.
FLUMINENSE 1×1 LANÚS
Copa Sul-Americana – Jogo de volta das quartas de final
Data: 23/09/2025
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules (Otávio, 0’/2T), Matinelli, Lucho Acosta (John Kennedy, 25’/2T); Canobbio (Riquelme Felipe, 31’/2T), Serna (Keno, 25’/2T) e Everaldo (Cano, 0’/2T). Técnico: Renato Gaúcho.
LANÚS: Losada; Pérez (Muñoz, 47’/2T), Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Salvio (Morgantino, 36’/2T), Marcelino Moreno (Watson, 36’/2T); Segovia (Aquino, 11’/2T) e Castillo (Bou, 11’/2T). Técnico: Mauricio Pellegrino.
Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)
Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
VAR: Angel Arteaga (VEN)
Gols: Canobbio (1×0, 19’/1T); Aquino (1×1, 22’/2T);
Cartões amarelos: Thiago Silva 44’/1T (FLU); Segovia 3’/2T (LAN)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.