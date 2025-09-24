InícioEsportes
Vasco estende prazo para venda que financiará reforma de São Januário

Projeto da nova Colina Histórica está para sair do papel

Projeto da nova Colina Histórica está para sair do papel
(crédito: Fotos: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco renovou o prazo para a venda do potencial construtivo de São Januário. A empresa SOD Capital, que está interessada no negócio, agora tem uma nova data. O prazo, que vencia no último dia 15, foi estendido até o dia 12 de dezembro. A negociação, que deve superar os R$ 500 milhões, irá financiar a grande reforma do estádio. A informação foi publicada primeiro pelo portal “UOL”.

A extensão do prazo, em suma, ocorreu por uma pendência burocrática. A venda ainda não pode ser concluída pelo clube e o Vasco aguarda a publicação do Termo de Transferência pela prefeitura do Rio. A expectativa da diretoria, contudo, é que o documento seja liberado nas próximas semanas para o negócio avançar.

Apesar do atraso, a empresa já sinalizou que vai fechar o negócio. Conforme uma reportagem do portal ge, a SOD Capital pretende exercer a opção de compra. O valor, aliás, deve ser superior aos R$ 500 milhões que o clube esperava no início. O Vasco, que tem a parceria do banco Genial no processo, está otimista com os avanços.

Entenda o potencial construtivo do Vasco

O “potencial construtivo” é o direito de construir em um terreno. O Vasco não utiliza todo o potencial de sua área em São Januário. A negociação, portanto, permite ao clube vender essa capacidade “extra”. A empresa que comprar, então, poderá usar esse direito para construir em outro local da cidade, conforme as regras do plano diretor.

O clube, por fim, tem 280 mil m² de potencial construtivo disponíveis para a venda. O plano da diretoria é vender a totalidade dessa área para duas empresas diferentes. Com a conclusão do negócio, que depende da liberação da prefeitura, o Vasco terá o dinheiro em caixa. A aguardada reforma de São Januário, enfim, poderá sair do papel.

 

    x