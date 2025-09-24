Vasco estende prazo para venda que financiará reforma de São Januário

O Vasco renovou o prazo para a venda do potencial construtivo de São Januário. A empresa SOD Capital, que está interessada no negócio, agora tem uma nova data. O prazo, que vencia no último dia 15, foi estendido até o dia 12 de dezembro. A negociação, que deve superar os R$ 500 milhões, irá financiar a grande reforma do estádio. A informação foi publicada primeiro pelo portal “UOL”.

A extensão do prazo, em suma, ocorreu por uma pendência burocrática. A venda ainda não pode ser concluída pelo clube e o Vasco aguarda a publicação do Termo de Transferência pela prefeitura do Rio. A expectativa da diretoria, contudo, é que o documento seja liberado nas próximas semanas para o negócio avançar.

Apesar do atraso, a empresa já sinalizou que vai fechar o negócio. Conforme uma reportagem do portal ge, a SOD Capital pretende exercer a opção de compra. O valor, aliás, deve ser superior aos R$ 500 milhões que o clube esperava no início. O Vasco, que tem a parceria do banco Genial no processo, está otimista com os avanços.

Entenda o potencial construtivo do Vasco

O “potencial construtivo” é o direito de construir em um terreno. O Vasco não utiliza todo o potencial de sua área em São Januário. A negociação, portanto, permite ao clube vender essa capacidade “extra”. A empresa que comprar, então, poderá usar esse direito para construir em outro local da cidade, conforme as regras do plano diretor.

O clube, por fim, tem 280 mil m² de potencial construtivo disponíveis para a venda. O plano da diretoria é vender a totalidade dessa área para duas empresas diferentes. Com a conclusão do negócio, que depende da liberação da prefeitura, o Vasco terá o dinheiro em caixa. A aguardada reforma de São Januário, enfim, poderá sair do papel.

