Flamengo desembarca na Argentina sob calmaria para duelo decisivo pela Libertadores

Desse modo, a delegação carioca seguiu diretamente para o hotel, já no meio do caminho para La Plata, onde ocorrerá o duelo contra o Estudiantes na quinta, às 21h30 (de Brasília) no Estádio Jorge Luis Hirschi.

Também não houve registros da presença de torcedores no hotel que recebe o Flamengo, afastado do centro urbano.

O planejamento inclui descanso dos jogadores na noite de terça e manhã de quarta. O último treino antes da partida de volta das quartas de final será à tarde no CT do Defensa y Justicia.

Por ter vencido o confronto de ida por 2 a 1 no Maracanã, o Flamengo joga com a vantagem do empate para se garantir entre os quatro melhores times da Libertadores.