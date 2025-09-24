InícioEsportes
Flamengo desembarca na Argentina sob calmaria para duelo decisivo pela Libertadores

No jogo ida, Rubro-Negro venceu por 2 a 1 no Maracanã

No jogo ida, Rubro-Negro venceu por 2 a 1 no Maracanã - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
O Flamengo desembarcou, na noite desta terça-feira (23), na Argentina para o duelo decisivo por uma vaga na semifinal da Libertadores-2025. Não houve grande alarde de brasileiros tampouco de argentinos na chegada rubro-negra à Buenos Aires.

Desse modo, a delegação carioca seguiu diretamente para o hotel, já no meio do caminho para La Plata, onde ocorrerá o duelo contra o Estudiantes na quinta, às 21h30 (de Brasília) no Estádio Jorge Luis Hirschi.

Também não houve registros da presença de torcedores no hotel que recebe o Flamengo, afastado do centro urbano.

O planejamento inclui descanso dos jogadores na noite de terça e manhã de quarta. O último treino antes da partida de volta das quartas de final será à tarde no CT do Defensa y Justicia.

Por ter vencido o confronto de ida por 2 a 1 no Maracanã, o Flamengo joga com a vantagem do empate para se garantir entre os quatro melhores times da Libertadores.

