Barboza convida jogadores rivais do Botafogo para aniversário do filho

Barboza e o filho mais novo, em festa de aniversário

Rivais em campo, amigos fora das quatro linhas. Este é o exemplo do zagueiro Barboza, do Botafogo, ao convidar jogadores adversários para a festa do filho mais novo do defensor argentino. Assim, Rossi, goleiro do Flamengo, e Vegetti, centroavante do Vasco, compareceram ao evento realizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Pelo lado do Glorioso, o lateral-direito Ponte e o meia-atacante Montoro marcaram presença.

O tema da celebração foi a Seleção Brasileira. Havia, inclusive, uma estátua do Neymar, ídolo do filho do beque argentino do Mais Tradicional. Empolgado, Barboza fez vários registros com o filho e os convidados.

Rivalidade à parte, os gringos de Botafogo, Flamengo e Vasco costumam se encontrar pela Barra da Tijuca. Os filhos de Vegetti e Barboza, por exemplo, estudam no mesmo colégio. O Pirata, em julho, esteve, aliás, no aniversário do filho mais velho do xerife de Villa Celina, em julho deste ano, no Estádio Nilton Santos.

Findado o período de festas, o Botafogo, com Barboza, volta a campo, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela rodada 16 (atrasada) do Campeonato Brasileiro. O Glorioso está na quinta colocação da competição nacional.

