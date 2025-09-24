Thairo: ‘Botafogo ergueu sua estrela no céu dos gigantes’

CEO da SAF do Botafogo, Thairo Arruda esteve presente na delegação que representou o Botafogo no Prêmio da Bola de Ouro, da Revista “France Football”, em Paris. Apesar de não sair com o prêmio de “Clube do Ano”, o executivo destacou a importância de o Glorioso, campeão brasileiro e da América, concorrer. O caneco ficou com o Paris Saint-Germnain. Contudo, esta é a primeira vez, aliás, que uma agremiação do país pentacampeão do mundo é lembrada no célebre evento.

“Orgulho infinito! No Ballon d’Or, o Botafogo ergueu, então, sua estrela no céu dos gigantes. Um tributo à nossa história gloriosa. E a prova ao mundo de que há clubes feitos para a eternidade”, escreveu Thairo, em sua conta particular no Instagram.

Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, presidente do associativo do Mais Tradicional, João Paulo Magalhães Lins, e head scout do Glorioso, Alessandro Brito, acompanharam Thairo na delegação que representou o Botafogo na Cidade Luz, no Théâtre du Châtelet.

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, contra o Grêmio, fora de casa, pela 16ª rodada (atrasada) desta edição do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro, com 39 pontos, ocupa a quinta colocação do certame nacional.

