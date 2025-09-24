Titular pela primeira vez no Vasco, Andrés Gomez pode acirrar disputa no ataque - (crédito: Foto: Adriano Lopes / Flamengo)

O atacante Andrés Gómez fará, nesta quarta-feira (24), a sua primeira partida como titular do Vasco. Ele foi o escolhido para substituir Rayan, que cumpre suspensão, e iniciará o jogo contra o Bahia, em São Januário. A bola rola às 19h30.

Desde que chegou ao Vasco, Andrés Gómez participou de quatro partidas, todas saindo do banco de reservas. Apesar do tempo limitado em campo, já contribuiu com duas assistências. Agora, com a oportunidade de ser titular, o colombiano terá a chance de mostrar seu potencial e, quem sabe, colocar uma dúvida na cabeça de Fernando Diniz.

A missão não será fácil para Andrés Gomez, tendo em vista que Rayan foi titular em todos os jogos sob o comando de Fernando Diniz pelo lado direito. Do outro lado, Nuno Moreira é um dos jogadores mais regulares e adaptados ao estilo de jogo praticado pelo treinador. Mas o colombiano possui qualidades para sonhar com uma vaga.

Ambidestro, de acordo com quem acompanha os treinamentos, Andrés Gomez oferece versatilidade, velocidade e drible ao ataque do Vasco. Embora tenha sido utilizado com frequência na ponta esquerda, o atacante também se sente confortável em jogar pelo lado direito. Atualmente no elenco, além dele e de Rayan, Garré e Puma Rodríguez também jogam pela direita do ataque.

