Atlético x Bolívar, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), Atlético Mineiro e Bolívar se enfrentam na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo terminou empatado por 2 a 2. Assim, quem vencer avança para a semifinal da competição internacional.

A Voz do Esporte já tem tudo preparado para narrar a partida, ao vivo, a partir de 17h30. Christopher Henrique assume a responsabilidade da narração. Deyvid Xavier o acompanha nos comentários. Vanderlei Lima, por sua vez, está escalado nas reportagens.

