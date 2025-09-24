Grêmio x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Em semana das copas internacionais, Grêmio e Botafogo, já eliminados, se enfrentam em rodada atrasada desta edição do Campeonato Brasileiro. A 16ª jornada, então, coloca gaúchos e cariocas frente a frente nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. Dono da casa, o Tricolor é o 12º lugar, com 28 pontos. Se vencer, portanto, se afasta ainda mais da degola. Já o Fogão é o quinto colocado, com 39. O Mais Tradicional precisa de um bom resultado para mirar o G4, zona que permite o acesso direto à fase de grupos da próxima Libertadores.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, estará atenta a todos os movimentos da peleja no Rio Grande do Sul. A transmissão começa, ao vivo, às 18h. Christian Rafael já avisou em suas redes sociais que vestirá a camisa 10 da narração. Luíza Boareto deixará o clássico nacional mais atraente com seus comentários. Por fim, o intrépido Will Ferreira, na reportagem, completa o trio de ouro deste alvissareiro Grêmio x Botafogo.