Remendado, Botafogo recorre a jovens da base contra o Grêmio

Salve-se quem puder! A questão física tornou-se uma grande dor de cabeça para o técnico Davide Ancelotti, com jogadores se lesionando toda semana. Mas a questão disciplinar também ajudou a remendar o Botafogo para a partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira (24), às 19h30, em Porto Alegre, pela 16ª rodada (atrasada) do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Glorioso chegou à marca de 13 ausências: quatro suspensos, sete contundidos, um atleta fora por questão pessoal e outro servindo à seleção de seu país (leia mais detalhes abaixo). O técnico italiano, então, teve que recorrer à base para ter opções no duelo contra o Tricolor.

O goleiro Luca, o zagueiro Marquinhos, os meio-campistas Zappelini e Toledo, além do centroavante Kadir foram chamados por Davide para viajar à capital gaúcha. O quinteto é do time sub-20 e trabalha sob as ordens do técnico Rodrigo Bellão.

Os “reforços” foram escolhidos a dedo. Zappelini e Toledo, por exemplo, são campeões, nesta temporada, da Dallas Cup, tradicional torneio sub-19 nos Estados Unidos. O primeiro, porém, pode estrear entre os profissionais do Botafogo. O segundo, por sua vez, disputou 27 minutos no último Campeonato Carioca.

Outro jogador para ficar atento é o centroavante Kadir. O panamenho, contratado em agosto, já chegou mostrando suas credenciais na base. Em seis jogos, já soma quatro gols e encanta a comissão técnica. É um garoto com explosão física e velocidade, de prontidão caso Davide precise utilizá-lo na Arena do Grêmio.

O Botafogo é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, três atrás do Mirassol, o primeiro no G4, zona que permite o acesso direto à fase de grupos da próxima Libertadores e a grande meta do Mais Tradicional até o fim desta temporada.

Jogadores do Botafogo que estão fora de ação

Neto (goleiro) – Lesão na coxa direita

Bastos (zagueiro) – Lesão no joelho esquerdo

Marçal (zagueiro/lateral) – Suspenso por acúmulo de amarelos

Danilo (volante) – Lesão na coxa esquerda

Allan (volante) – Perdeu o quinto filho, recém-nascido

Savarino (meia) – Contusão muscular

Tucu (meia-atacante) – Contusão muscular

Montoro (meia-atacante) – Suspenso por acúmulo de amarelos

Santi (meia-atacante) – Suspenso por acúmulo de amarelos

Barrera (atacante) – Está com a seleção sub-20 da Colômbia

Nathan (atacante) – Fratura no antebraço direito

Chris (centroavante) – Suspenso por expulsão no último jogo

Mastriani (centroavante) – Conjuntivite

