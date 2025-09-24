InícioEsportes
Esportes

Once Caldas x Del Valle, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Caldas e Del Valle se reencontram pela Sula-2025

Caldas e Del Valle se reencontram pela Sula-2025 - (crédito: Foto: Arte/Jogada 10)
Caldas e Del Valle se reencontram pela Sula-2025 - (crédito: Foto: Arte/Jogada 10)

Once Caldas e Independiente Del Valle se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Palogrande, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Os colombianos, que jogam em casa, têm vantagem de 2 a 0 no score e podem, portanto, perder até por um gol de diferença que se classificam.

A Voz do Esporte já está preparada para a transmissão, ao vivo, a partir de 20h. Ricardo Froede narra. Thiago Hugolini comenta. Vanderlei Lima garante as reportagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 24/09/2025 08:46
    x