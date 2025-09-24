Após eliminação, veja qual foi a premiação final do Fluminense na Sul-Americana-2025

O Fluminense encerrou sua participação na Sul-Americana ao ser eliminado pelo Lanús nas quartas de final, em pleno Maracanã. Afinal, a equipe chegou a abrir o placar e fazer um bom primeiro tempo, porém caiu de rendimento na etapa final e cedeu o empate por 1 a 1. O clube carioca, então, ficou com R$ 11,2 milhões em premiações na competição.

Vale lembrar que por ter participado da fase de grupos do torneio, o Tricolor já tinha garantido US$ 900 mil, cerca de R$ 4,9 milhões. Nela, a Conmebol premia em US$ 115 mil (R$ 631 mil) cada vitória. Assim, o Flu carimbou quatro triunfos, algo que o fez somar mais R$ 2,5 milhões.

Além disso, faturou R$ 3,4 milhões com a vaga nas oitavas de final e R$ 3,8 milhões ao chegar às quartas. O time, por outro lado, segue vivo nas semifinais da Copa do Brasil, quando enfrentará o Vasco em dezembro, e já acumulou R$ 14,1 milhões.

Nesta temporada, o clube bateu o recorde de premiação de sua história no Mundial de Clubes, quando chegou a R$ 331,12 milhões, valores que superaram 2023. Na ocasião, o Tricolor conquistou, de forma inédita, a Libertadores. Também ficou em sétimo no Brasileirão, caiu nas oitavas da Copa do Brasil, foi vice-campeão do Mundial e somou R$ 194 milhões.

Por fim, o técnico Renato Gaúcho pediu demissão após a partida. Ele chegou no dia 3 de abril e levou o Tricolor de Laranjeiras às semifinais do Mundial de Clubes. Durante essa passagem, ele comandou a equipe em 40 jogos, com 21 vitórias, 8 empates e 11 derrotas.

Confira a premiação da Sul-Americana 2025