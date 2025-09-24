Corinthians vai estrear novo terceiro uniforme contra o Flamengo

O Corinthians entrará em campo com novidades no clássico diante do Flamengo, neste domingo (28), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O clube irá estrear seu terceiro uniforme da temporada, produzido pela Nike, nas cores preta e laranja, inclusive no escudo.

Antes da bola rolar, o Timão prepara uma ação especial: serão exibidos uniformes alternativos utilizados em outras temporadas, relembrando a tradição do clube em lançar camisas diferentes do padrão. Nos últimos jogos em casa, o Corinthians já havia apresentado camisas I e II de anos anteriores.

O design da nova peça está sendo inspirado na icônica coleção “Total 90”, lançada pela Nike nos anos 2000, que marcou época no futebol mundial. Além disso, também acabou sendo usada por gigantes como Barcelona e Chelsea. Apesar do lançamento oficial estar programado para esta semana, imagens do modelo já circulavam nas redes sociais desde agosto.

Curiosamente, no duelo do primeiro turno, disputado no Maracanã, o Corinthians também utilizou pela primeira vez o uniforme principal da atual temporada, com uma camisa branca e shorts pretos.

Na tabela do Brasileirão, o cenário é de contraste. Afinal, o Timão ocupa a 10ª colocação, com 29 pontos, enquanto o Flamengo lidera a competição com 51, além de ter um jogo a menos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.