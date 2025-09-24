Ex-Arsenal sofre grave lesão cerebral em jogo e está em coma induzido

O atacante Billy Vigar, ex-Arsenal e atualmente no Chichester City, está em coma induzido após sofrer uma grave lesão cerebral durante uma partida da sétima divisão do Campeonato Inglês. O acidente ocorreu no sábado (20), quando o atleta de 21 anos se chocou contra uma parede próxima à linha lateral no duelo contra o Wingate & Finchley.

Segundo o jornal britânico ‘The Sun’, Vigar sofreu o acidente logo nos primeiros 15 minutos de jogo. Uma ambulância entrou em campo imediatamente e uma equipe médica prestou os primeiros socorros antes de o atleta ser transportado de helicóptero para Londres.

Em comunicado oficial, o Chichester City informou que o jogador “sofreu uma lesão cerebral significativa e permanece em coma induzido na UTI”. O clube, inclusive, reforçou que ainda é cedo para prever a evolução do quadro e destacou que a recuperação exigirá um longo processo.

O Arsenal, onde Vigar iniciou a carreira, também se pronunciou , manifestando solidariedade ao atacante e à família. “Todos no Arsenal desejam a Billy uma rápida recuperação e enviam apoio aos familiares neste momento difícil”, diz a nota.

