Palmeiras tenta evitar virada que aconteceu apenas duas vezes na era Abel

O Palmeiras terá o apoio da torcida e do histórico positivo para buscar a classificação à semifinal da Libertadores nesta quarta-feira (24), às 21h30, diante do River Plate, no Allianz Parque. A vitória por 2 a 1 em Buenos Aires garante ao Verdão a vantagem do empate no confronto de volta.

Sob o comando de Abel Ferreira, o time se acostumou a decidir bem quando abre vantagem fora de casa. Desde 2020, o treinador acabou eliminado apenas duas vezes em mata-matas depois de vencer a primeira partida, ambas em 2021, ano marcado por oscilações.

Primeiro, na Recopa Sul-Americana, superou o Defensa y Justicia por 2 a 1 na Argentina, mas perdeu pelo mesmo placar no Allianz e acabou derrotado nos pênaltis. Poucos meses depois, caiu novamente nos pênaltis diante do CRB, após vencer em Maceió por 1 a 0 e perder em São Paulo pelo mesmo resultado, pela Copa do Brasil.

De lá para cá, as eliminações palmeirenses em mata-matas só aconteceram quando a equipe não conseguiu vencer a partida de ida. O exemplo mais recente ocorreu diante do Corinthians, na Copa do Brasil desta temporada, com derrotas por 1 a 0 e 2 a 0.

Ao todo, Abel Ferreira soma 63 confrontos eliminatórios pelo Palmeiras, com 41 classificações ou títulos, 17 eliminações ou vices e quatro empates. O retrospecto reforça a confiança da comissão técnica para a decisão desta noite.

Palmeiras em vantagem contra o River Plate no histórico

O duelo ainda marca o terceiro mata-mata da história entre Palmeiras e River Plate. Nos dois anteriores, o time paulista levou a melhor: em 1999, nas semifinais, e em 2020, no mesmo estágio da competição.

Assim, nesta quarta, uma nova vitória ou até mesmo um empate colocam o Verdão novamente entre os quatro melhores da América. Contudo, uma derrota por um gol de diferença levará a definição da vaga para os pênaltis e por dos tentos, a vaga é dos argentinos.

