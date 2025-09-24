InícioEsportes
Esportes

Xabi Alonso está perto de igualar recorde de Luxemburgo no Real Madrid

Xabi Alonso tem tido um ótimo início no comando do Real Madrid

Xabi Alonso tem tido um ótimo início no comando do Real Madrid - (crédito: Foto: Antonio Villalba / Real Madrid)
Xabi Alonso tem tido um ótimo início no comando do Real Madrid - (crédito: Foto: Antonio Villalba / Real Madrid)

O técnico Xabi Alonso pode alcançar seu primeiro grande feito no comando do Real Madrid. Afinal, com o triunfo por 4 a 1 sobre o Levante, nesta terça-feira (23), o profissional se tornou o segundo treinador da história a vencer os seis primeiros jogos da La Liga em sua temporada de estreia pelo clube. Dessa forma, ele está bem perto de igualar o recorde de Vanderlei Luxemburgo, que teve sete vitórias consecutivas.

O brasileiro alcançou essa marca em 05/06, a primeira e única temporada em que comandou a equipe merengue. Ele, então, ficou de janeiro a dezembro de 2005 e esteve em 45 jogos do clube, com 28 vitórias, sete empates e dez derrotas. Na ocasião, Juan Ramón López sucedeu o comandante e terminou a temporada na vice-liderança do Campeonato Espanhol.

Antes de estrear pela La Liga, Xabi treinou a equipe no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Em solo norte-americano, foi eliminado pelo Paris Saint Germain e deixou o torneio com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

No Campeonato Espanhol, o Real venceu Osasuna, Real Oviedo, Mallorca, Real Sociedad, Espanyol e Levante. Além disso, bateu o Olympique de Marselha, por 2 a 1, na rodada inaugural da Champions League.

Por fim, o time volta a campo contra o Atlético de Madrid na sétima rodada da La Liga, às 11h15 (horário de Brasília), no Bernabéu, quando o treinador terá a chance de igualar Luxemburgo e seguir na liderança.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 24/09/2025 11:39
    x