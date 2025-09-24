Xabi Alonso está perto de igualar recorde de Luxemburgo no Real Madrid

O técnico Xabi Alonso pode alcançar seu primeiro grande feito no comando do Real Madrid. Afinal, com o triunfo por 4 a 1 sobre o Levante, nesta terça-feira (23), o profissional se tornou o segundo treinador da história a vencer os seis primeiros jogos da La Liga em sua temporada de estreia pelo clube. Dessa forma, ele está bem perto de igualar o recorde de Vanderlei Luxemburgo, que teve sete vitórias consecutivas.

O brasileiro alcançou essa marca em 05/06, a primeira e única temporada em que comandou a equipe merengue. Ele, então, ficou de janeiro a dezembro de 2005 e esteve em 45 jogos do clube, com 28 vitórias, sete empates e dez derrotas. Na ocasião, Juan Ramón López sucedeu o comandante e terminou a temporada na vice-liderança do Campeonato Espanhol.

Antes de estrear pela La Liga, Xabi treinou a equipe no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Em solo norte-americano, foi eliminado pelo Paris Saint Germain e deixou o torneio com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

No Campeonato Espanhol, o Real venceu Osasuna, Real Oviedo, Mallorca, Real Sociedad, Espanyol e Levante. Além disso, bateu o Olympique de Marselha, por 2 a 1, na rodada inaugural da Champions League.

Por fim, o time volta a campo contra o Atlético de Madrid na sétima rodada da La Liga, às 11h15 (horário de Brasília), no Bernabéu, quando o treinador terá a chance de igualar Luxemburgo e seguir na liderança.

